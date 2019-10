4ª edição do 'Dança em Conexão' acontece neste domingo (27) em Manaus

Neste domingo (27), o Teatro da Instalação recebe a quarta edição do projeto “Dança em Conexão”, em que a Companhia Encontro das Águas se apresenta com convidados. Com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o evento começa às 18h e tem entrada gratuita, mas o público pode contribuir voluntariamente.

“’Dança em Conexão’ é um evento no qual são apresentados trechos de espetáculos de dança contemporânea não somente produzidos pela Encontro das Águas, mas com a participação de companhias convidadas. Nesta quarta edição, estaremos com a R2 Companhia de Dança e o artista independente Reysson Brandão”, explica a coreógrafa Juliana Borges.

Com 12 bailarinos em cena e uma hora de duração, o espetáculo de domingo terá a apresentação de trechos de "Fases do Amor" e "Ingênuo Amor", de Juliana, além de “Mobilidade Inconstante”, de Rosi Rosa (R2), e “Dois”, de Reysson | Foto: Divulgação

Com 12 bailarinos em cena e uma hora de duração, o espetáculo de domingo terá a apresentação de trechos de "Fases do Amor" e "Ingênuo Amor", de Juliana, além de “Mobilidade Inconstante”, de Rosi Rosa (R2), e “Dois”, de Reysson. “O objetivo do projeto é unir as companhias para que as mesmas se ajudem no processo de produção, principalmente na questão técnica”, observou a coreógrafa Juliana Borges.

“Dança em Conexão” teve a primeira edição em dezembro de 2011. Depois, foi realizado também em maio de 2012 e em junho de 2013. O Teatro da Instalação fica na Rua Frei José dos Inocentes, s/nº, Centro de Manaus.

*Com informações da assessoria.