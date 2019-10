'Brilha La Luna' estreia no Rio de Janeiro com Marcela Bártholo

Manaus- Estreia no dia (2) de novembro, no Teatro Prudential, no Rio de Janeiro, já com poucos ingressos disponíveis, o espetáculo “Brilha La Luna”, que tem como protagonista a cantora e atriz amazonense Marcella Bártholo . Com os ensaios a todo vapor, a jovem de 17 anos também está confirmada como uma das atrações da Festa do Guaraná de Maués, que ocorre do dia 28 a 30 de novembro.

Marcella ganhou o papel de protagonista de “Brilha La Luna”, espetáculo que é inspirado em músicas da girlband “Rouge”, após vencer o reality “Be A Star!”. A competição envolveu a participação de mais de 200 meninas de todo o País. Seis chegaram à fase final, durante a qual foram testadas em provas de dança, intepretação e voz, transmitidas no canal do YouTube do PortalPOPLine, uma das maiores plataformas de música pop do Brasil. A escolha final para o papel de Luna foi através do voto popular. “Obtive mais de 40 mil votos. Fico extremamente grata de estar representando esse título”, disse ela.

A amazonense conta que os ensaios para o “Brilha La Luna” estão em ritmo frenético. De segunda a sexta-feira, a jovem dedica cerca de seis horas por dia na preparação para o espetáculo. “É bem cansativo, porém, vale a pena. Ser protagonista exige uma preparação maior, por estar na maioria das cenas”, descreve.

Marcella diz estar ansiosa para a estreia de “Brilha La Luna”, espetáculo que deverá ficar em cartaz no Rio de Janeiro, até o dia 16 de dezembro. “Faltam duas semanas e acho que nunca estive numa expectativa tão grande para uma estreia. Considero esse projeto de uma importância enorme e a ansiedade é ainda maior, por estar num elenco tão incrível e experiente”, disse ela.

A artista também está ansiosa para voltar a se apresentar no Amazonas, o que ocorrerá na Festa do Guaraná, em Maués. “Estou preparando um show especial, muito dançante e pop”, revelou. O show de Marcella está confirmado para a abertura do evento, dia 28 de novembro.