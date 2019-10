O Exterminador do Futuro 6: entenda o que faz o T-800 envelhecer

O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio reunirá Sarah Connor e o T-800 novamente. Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger estiveram juntos na franquia pela última vez em 1992, quando o segundo filme foi lançado. Naturalmente ambos os atores envelheceram, mas enquanto Sarah Connor é uma humana, o T-800 não deveria ter envelhecido.



O jornalista Steven Weintraub, do Collider, questionou o produtor do novo filme, James Cameron, sobre como isso poderia ser explicado. E a resposta já estava na ponta da língua.

"Olha, está tudo no primeiro filme - suor, mau hálito, tudo. Ele é um ciborgue. A parte ‘org’ é de orgânica. Ele é orgânico por fora”, explica Cameron. “Ele precisa comer para sustentar a parte orgânica do corpo. Pode ser apenas 30% dele em peso, mas ele definitivamente tem carne humana. A ciência por trás disso é besteira completa, mas é uma ideia legal, certo? No primeiro filme, ele realmente tem uma espécie de gangrena e suas feridas estão meio que apodrecendo no final do filme. Quando o cara bate na porta e diz: ‘Ei, amigo, você tem um gato morto lá dentro?’ É como se estivesse apodrecendo. Sua carne humana está morrendo antes que tudo se queime. Portanto, todos os sistemas biológicos estão sujeitos à idade. Sua forma interna, seu endosqueleto movido a energia nuclear ou seu endosqueleto movido a células de energia, podem durar... Acho que ele diz 120 anos no segundo filme. Então a carne morrerá e cairá eventualmente, e então ele será o endosqueleto andando por aí”.

O primeiro filme da franquia já havia abordado essa questão, ao afirmar que era só era possível transportar tecido vivo através do tempo. Porém, isso cria um conflito com a sequência de 1992, uma vez que o T-1000 consegue realizar a viagem.