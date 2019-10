Keanu Reeves em Velozes e Furiosos? Roteirista dá resposta definitiva

Keanu Reeves está mesmo negociando para se juntar à franquia de Velozes e Furiosos. A informação é do roteirista Chris Morgan.



O escritor de Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw, estrelado por Dwayne Johnson e Jason Statham, confirmou que ainda se encontra com o astro. Antes, sabia-se que Keanu Reeves foi cotado para ser o grande vilão do derivado, lançado neste ano.

“Eu sentei com ele e estamos conversando. Eu quero ele no universo de Velozes e Furiosos há muito tempo. Nós estamos apenas tentando encontrar… o mais difícil é sempre o tempo, a agenda apertada e achar a coisa certa juntos. Meu desejo é tê-lo na franquia, com certeza”, contou o roteirista ao portal Screen Rant.

No derivado, Keanu Reeves chegou a negociar para ser o misterioso diretor da Eteon. Ao não fechar para o papel, o personagem teve a identidade escondida no filme. Morgan não comentou se o astro de Matrix e John Wick entraria na franquia nesse mesmo papel. Keanu Reeves, por sua vez, não se pronuncia.

O próximo filme da franquia é Velozes e Furiosos 9. O longa, estrelado por Vin Diesel, chega em 21 de maio de 2020.