Pessoas que assistiram a “Eli” da Netflix, relatam visões de demônios

O novo filme de terror da Netflix chamado Eli está impactando até demais que o assiste. Algumas pessoas que assistiram ao longa, que estreou na sexta-feira (18), alegam estarem vendo demônios.

O filme fala sobre um garoto que sofre de um distúrbio auto imune, o fazendo viver com uma roupa de plástico e se isolar do mundo. Assim que começa a interagir com outras pessoas, ele começa a ter “alucinações sobrenaturais”, isso também enquanto também passa por experimentos médicos.



Como aponta a NME, algumas pessoas usaram o Twitter para relatar experiências sobrenaturais. Um usuário disse:



Eu acabei de assistir a ‘Eli’ na Netflix e JURO que estou vendo demônios de canto de olho- me ajuda. Outro usuário afirmou que a porta de seu escritório fez um barulho do nada, por razão alguma, logo após ele assistir ao filme.