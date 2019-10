Oktoberfest da Tucan Brew é opção para curtir o sábado (26), em Manaus

O terceiro dia do 1º Oktoberfest da Tucan Brew deve agitar a capital amazonense neste sábado (26). A festa ocorre no Filet do Chef, localizado na avenida Maceió, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. O evento conta com pratos da gastronomia alemã, música de mais alta qualidade, além de cervejas e chopes artesanais.

Segundo Sidarta Gadelha, Ceo do Grupo Brew Mánaos, durante os dois primeiros dias de evento aproximadamente 200 pessoas aproveitaram do início ao fim o Oktoberfest da Tucan Brew.

"Neste primeiro oktoberfest estamos proporcionando uma experiência de sabores e impacto visual, algo que nos faz sobressair, entendendo as necessidades dos nossos clientes oferecendo valor a vida deles", afirma Gadelha.

Bandas

Neste último dia de oktoberfest, a banda Breakos, que é formada pelo vocalista Jorge Maurício, o “Jota”, guitarras Léo Frota e Thiago Hideki Yoshida, bateria Wesley Oliveira e o baixista Denilson Bentes, o “Dutty” abre o evento por volta das 18h. Para fechar com chave de ouro, o duo musical Physis levará o melhor do rock nacional e internacional.

Tucan Brew

A Tucan Brew nasceu de um projeto no MBA da FGV em Gestão empresarial. Ela conta com um dos sommeliers mais premiados no Brasil e no mundo, Rodrigo Sawamura, que é campeão brasileiro e em 2017, premiado em 3º lugar no Campeonato Mundial de Sommeliers de Cerveja em Munique na Alemanha. Integram a equipe da Tucan Brew, Tatiana Gadelha – responsável pela cervejaria – e Sidarta Gradelha – idealizador do projeto e cofundador.

