Circuito de dança promove espetáculo a céu aberto em Manaus

O circuito foi aprovado no edital Conexões Culturais 2018, da Prefeitura de Manaus. | Foto: Divulgação

Manaus - A dança como ferramenta de reflexão social em Manaus: essa é a proposta de "Motim: circuito de intervenções de rua". A atividade trará intervenções e oficinas em diversas áreas da cidade a partir de domingo, 3 de novembro. Serão, ao todo, quatro espetáculos ao longo de novembro e dezembro. Em comum, eles têm as temáticas, todas relativas a debates sociais e políticos da atualidade. O circuito foi aprovado no edital Conexões Culturais 2018, da Prefeitura de Manaus.

Abrindo a programação, a oficina “Imersos na ação” acontece às 16h no Suanam Espaço Cultural, localizado na Rua Ferreira Pena, 139, Centro. Nela, os participantes poderão exercitar percepção corporal, movimento e improvisação. A facilitadora é a pernambucana Flavia Pinheiro, mestre em História da Arte na Universidad Nacional de San Martín, em Buenos Aires, e professora na Universidade Federal de Pernambuco. As inscrições são gratuitas e em ordem de chegada, com total de 15 vagas.

Todos os sentidos na dança

O diferencial de "Motim: circuito de intervenções de rua" é sua proposta de trazer as apresentações para lugares não convencionais. Assim, as ruas, os passantes, o trânsito e a arquitetura da cidade são elementos criativos para envolver o público e aproximá-lo da arte.

Para Ana Carolina Souza, diretora artística e idealizadora do projeto, “a intenção é tirar um pouco a dança dos palcos e colocá-la em áreas urbanas, sem centralizá-la em espaços tradicionais”. Por isso, locais como a Feira da Banana, no Centro, e a Bola do Produtor, no São José, são alguns dos pontos que receberão as atrações.

Programação circula por Manaus

Com o circuito, o público amazonense terá a chance de conferir duas apresentações nacionais: "Contato sonoro", intervenção de Flávia Pinheiro (PE); e “Encruzilhada”, do Grupo Fragmento Urbano (SP). “Contato Sonoro” aborda as relações humanas na era digital e está programado para os dias 4 de novembro às 17h na Avenida J, no bairro Alvorada; e 5 de novembro às 9h na Feira da Banana, no Centro.

Já “Encruzilhada” foca na cultura hip hop e a importância das expressões culturais periféricas. Acontece nos dias 20 de novembro às 19h na Bola do Produtor, no bairro São José; e 22 de novembro na Praça da Juventude, também no São José.

Ainda na programação, o amazonense Leonardo Scantbelruy traz "Recolon", intervenção que trata dos impactos das hidrelétricas no meio ambiente. As apresentações serão nos dias 22 de novembro às 15h no Terminal 5, no bairro São José; e em 24 de novembro às 16h no Calçadão da Ponta Negra.

Já Amanda Pinto e Francis Baiardi (companhia Contém Dança), fecham o circuito com “A Rua Dança”. Trata-se de uma intervenção artística na qual a expressão corporal é usada para debater segurança, moradia e meio ambiente. As performances acontecem nos dias 6 de dezembro na Rua Marechal Deodoro, Centro, às 15h; e no dia 7 de dezembro na Praça da Glória, localizada na Av. Presidente Dutra, bairro Santo Antônio, às 19h.

Oficinas

No decorrer de novembro e dezembro, o “Motim” traz ainda outras três oficinas gratuitas. No dia 21 de novembro, o grupo paulista Fragmento Urbano realiza a atividade “Estéticas periféricas em Dança” na Escola Superior de Artes e Turismo (Esat/UEA), localizada na Av. Leonardo Malcher, 1728, bairro Praça 14.

Já no dia 23 de novembro, o arte educador Leonardo Scantbelruy ministra a oficina “Consciência e expressão corporal”, voltada para criação cênica, no Suanam Espaço Cultural às 14h. Fechando o programa de atividades práticas, Francis Baiardi, diretora da Contém Dança, realiza uma oficina voltada para performance de rua e improvisação, que acontece na Esat/UEA em 5 de dezembro.

SERVIÇO

O quê: Motim: circuito de intervenções de rua (intervenções e oficinas de dança)

Quando: de 3 de novembro a 7 de dezembro de 2019

Onde: diversos pontos de Manaus

Quanto: gratuito

*Com informações da assessoria.