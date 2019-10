"Halloween do Amor" é destaque neste sábado na Praça 14

Evento terá premiação em dinheiro para a melhor fantasia. | Foto: Divulgação

Manaus - O Dia das Bruxas será marcado por uma grande festa do “Halloween do Amor” na roda de samba “Amor Eu Vou D’ormir”, (Rua Emílio Moreira, Praça 14), neste sábado (26), a partir das 21h. A programação irá contar com os grupos Vem K Sambar (VKS), Freelance, Forró Ideal e também inclui premiação em dinheiro para a melhor fantasia. O traje não é obrigatório.

Outro destaque na noite deste é a DJ Rafa Militão da FM o Dia, que comanda a pick-up da roda de samba com muito funk carioca em 150 BPM. O repertório vai de “Eu Vou pro “Baile da Gaiola”, “Tu tá na Gaiola”, “Evoluiu” (Kevin o Chris), “Malemolência” (Dynho Alves), “Invocada” (Ludmilla).

Os ingressos custam R$ 15, preço único e os primeiros pagantes ganham um copo personalizado da festa. Mulher não paga até às 23h. Quem chegar cedo ainda pode aproveitar a promoção de ingresso open bar. O passaporte custa R$50 e dá direito à cerveja, água, vodka e refrigerante até às 3h. A classificação é 18 anos. As vendas começam a partir das 15h, na bilheteria da roda de samba. Mais informações: 98407-1407.

