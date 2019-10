Pabllo Vittar é atração confirmada no MTV EMA 2019

A MTV acaba de divulgar que a megastar Pabllo Vittar irá subir ao palco do pré-show, diretamente do tapete vermelho, do MTV EMA com uma performance memorável. A premiação será transmitida ao vivo, para mais de 180 países, no dia 3 de novembro, a partir das 17h, diretamente de Sevilha, na Espanha.



Pela primeira vez na história uma artista brasileira se apresenta na premiação e Pabllo Vittar promete agitar a noite com seus hits de sucesso. A superstar pop mexicana Sofia Reyes, acompanhada pelo hitmaker porto-riquenho Jhay Cortez, também é atração confirmada no tapete vermelho.

"Estou muito feliz com esse convite para realizar a minha primeira performance no MTV EMA. Será uma apresentação especial, de muito "flash pose", dança e alegria para os telespectadores de todo o mundo", conta Pabllo Vittar.

Dua Lipa e o grupo NCT 127 se juntam à programação de artistas do MTV EMA 2019. Os atores Terry Crews e Paz Vega e as supermodelos Joan Smalls, Doutzen Kroes, Georgina Rodriguez e Leomie Anderson farão aparições especiais durante o evento.

Dua Lipa e NCT 127 juntam-se aos artistas anunciados anteriormente para se apresentar no palco do MTV EMA 2019: Niall Horan, Halsey, Rosalía, Becky G, Akon, Ava Max e Mabel. Green Day também se apresentará na espetacular Plaza de España, em Sevilha, como parte do "MTV World Stage Seville".

As votações estão abertas em http://br.mtvema.com/ até dia 2 de novembro, incluindo a categoria "Melhor Artista Brasileiro", na qual concorrem Anitta, Emicida, Kevin O Chris, Ludmilla e Pabllo Vittar.

Colgate, Fiat, Havaianas e Samsung são os patrocinadores oficiais do ‘MTV EMA’ 2019 no Brasil.

*Com informações da assessoria.