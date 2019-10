O Grito: reboot de clássico do terror tem primeiro trailer lançado

O Grito, franquia clássica do terror originada no Japão, está prestes a ganhar um reboot, novamente produzido por Sam Raimi. O primeiro trailer foi divulgado e parece que a nova versão não deve nada para as originais em termos de pavor. O Grito é baseado no filme japonês Ju-On, de 2002, dirigido por Takashi Shimizu, que também comandou a primeira versão americana, de 2004.



No trailer, conhecemos a personagem de Andrea Riseborough, uma oficial de polícia que visita uma casa que, segundo a lenda, é assombrada pelo espírito de uma vítima de um assassinato brutal.Curiosamente, o longa se passa em 2004, mesmo ano do lançamento da versão original americana.

Além de Riseborough, o elenco conta ainda com John Cho e Demián Bichir. Nicolas Pesce, de The Eyes of My Mother, dirige o filme, que conta com roteiro de Jeff Buhler.

Na produção, conforme apontado anteriormente, está Sam Raimi, de Evil Dead e da trilogia do Homem-Aranha. Takashi Shmizu, criador do original japonês, vem ao Brasil em dezembro, para participar da CCXP 2019. O reboot de O Grito tem previsão de estreia para 16 de janeiro de 2020.

Confira o trailer: