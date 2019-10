Leon Correia comanda a ‘Terça-do Moai’

Manaus - Mais uma vez o cantor goiano, Leon Correia estará em Manaus para uma série de shows. Nesta terça-feira (29), o vocalista comanda a festa na ‘Terça do Moai’, casa que está situada na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital amazonense, que abre as portas a partir das 21h.

Leon é sucesso nacional e dono de diversos hits como "Teste do colchão", "Desculpa esfarrapada", "Rebola" e dentre outras músicas conhecidas em capitais brasileiras. O repertório do artista goiano promete animar a noite amazonense.

Para comandar a festa, o Moai convidou ainda as bandas Xiado da Xinela e Toinho é Forró Show. As atrações sobem ao palco da casa com repertório atualizado e fazem a alegria da galera.

Quem quiser curtir a noite sem pagar entrada pode colocar o nome na lista vip, disponível nas redes sociais oficiais da casa (@moairestobar). A lista vip garante entrada gratuita até a meia-noite, após será cobrado o valor de R$ 20. Mas para quem deseja curtir na área vip com direito open bar de Itaipava, catuaba, caipirinha e caipiroska até as 4h, a pulseira custa R$40.

A casa reserva ainda um espaço para os aniversariantes que desejam comemorar no local. Mas é necessário fazer reserva pelo (92) 98143-3602. Os aniversariantes ganham mesa reservada, lista vip para os convidados até as 00h, combo de Hulk e Nordk.





Com informações da assessoria*