Show ‘Velha Infância’ é a pedida do Dia das Bruxas em Manaus

Manaus – Para quem tem saudade dos hits que embalaram o imaginário infantil nas décadas passadas, a pedida é o show ‘Velha Infância - E éramos todos erês’, em plena data de comemoração ao ‘Halloween’, que acontece nesta quinta-feira (31), às 21h, no Red Dog Pub, localizado à Rua Rio Içá, nº 1012, Vieiralves. No palco, os artistas Magda Loiana, Michel Guerrero, Roque Baroque e Sinézio Rolim compõem o grupo ‘Quem matou Odete Roitman?’, levando para o público adulto a irreverência e cultura retrô dos anos 80 e 90. O couvert artístico por pessoa é de R$ 15.

Os músicos Israel Nunes, Fred Batera e Alexandre Pedraça acompanham o quarteto em suas apresentações. O ‘Quem matou Odete Roitman?’ vem para lançar formatos especiais, com shows temáticos e divertidos. De visual andrógino e peculiar dos artistas, o público adulto poderá conferir o primeiro especial, um ‘revival’ de canções infantis e artistas das décadas de 80 e 90 que passearam por este universo, como Guilherme Arantes, Baby do Brasil, Toquinho, A Turma do Balão Mágico, Xuxa, Mara Maravilha, Angélica, Sandy e Júnior, Trem da Alegria, Gengis Khan, além de Tribalistas e Adiana Calcanhotto, entre outros.



Michel Guerrero, artista teatral, fala sobre a proposta da apresentação. “A iniciativa promove um show performático-teatral-musical-cênico, com muita diversão e irreverência para os palcos do Amazonas. Uma performance vintage para o público das décadas de 80 e 90, em diálogo com as novas plateias”, disse.

O setlist do show foi preparado cuidadosamente para demarcar os períodos áureos dos grupos, programas e artistas voltados para a infância com canções como Lindo Balão Azul, Aquarela, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Narizinho/Reino das Águas Claras, Cuca/Cuidado com a Cuca, Festa do Estica e Puxa, Lua de Cristal, Robocop Gay, Quatro semanas de amor, Sou eu assim sem você, Não faz mal, He-Man, She-Ra, Vou de táxi e Unidunitê, entre outros clássicos.

Mais informações e reserva de mesas pelo número 99133-3364.

*Com informações da assessoria.