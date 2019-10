Teatro Amazonas recebe 8ª edição do Encontro de Tenores do Brasil

Manaus- Miquéias William, Hélenes Lopes, Enrique Bravo e Rafael Stein unem suas vozes em noite especial de canto lírico acompanhados pela Orquestra Amazonas Filarmônica , sob regência do maestro Luiz Fernando Malheiro. O VIII Encontro de Tenores do Brasil acontecerá no próximo domingo (3), às 19h, no palco do Teatro Amazonas. O evento tem apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Segundo o tenor Miquéias William, idealizador do evento, o repertório do encontro trará ao público as mais belas e conhecidas canções eruditas, apresentadas pelos artistas em solos, duetos e outras formações. “O sole mio”, “Nessun Dorma”, “Granada” e “Con te partirò” são algumas das músicas que compõem o repertório.

O Encontro de Tenores do Brasil existe desde 2012 e já faz parte do calendário de eventos da cidade, ganhando projeção nacional e internacional, contando com a participação de talentosos artistas nacionais e regionais.

Os ingressos custam de R$ 80 a R$ 150 (valores de inteira) e estão à venda no site bilheteriadigital.com . Estudantes, idosos, professores, militares e doadores de sangue pagam meia-entrada. Mais informações pelos telefones (92) 99253-4390 e 3232-1768.

*Com informações da assessoria