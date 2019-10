Cinema: Cine Casarão tem duas estreias nesta semana

Manaus- A programação desta semana do Cine Casarão (rua Barroso, no Centro) está imperdível com duas estreias: o drama brasileiro “Onde Quer Que Você Esteja” e o francês “Jessica Forever”. E ainda, o sucesso de bilheteria “Bacurau” e “Greta” estão em cartaz. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Apesar de ficção, Onde Quer Que Você Esteja retrata a dor real dos que buscam amigos e parentes desaparecidos sem deixar rastros. As histórias de encontros e desencontros ocorrem no estúdio de uma rádio, que abre espaço para as famílias tentarem contato com os desaparecidos.

Dirigido por Bel Bechara e Sandro Serpa, o filme lançado este ano resgata a história de um curta dos diretores que foi lançado e premiado há 15 anos. Onde Quer Que Você Esteja será exibido exclusivamente nesta sexta-feira, na sessão das 14h30.

Já o filme francês “Jessica Forever” conta a história de uma líder de grupo paramilitar, formado por órfãos em torno de 20 anos com forte tendência à violência. Eles passam o dia fazendo musculação e treinando com armamentos, cultivando uma seita em torno de sua líder e evitando ao máximo qualquer relacionamento com pessoas fora do grupo. O problema é que, sempre que enfrentam as Forças Especiais e seus drones assassinos, eles precisam se mudar em busca de um lugar que lhes ofereça segurança.

“Jessica Forever” fica em cartaz nesta sexta-feira (1) às 16h30, no sábado (2) às 16h30 e no domingo (3) às 17h.

Continuação

Ainda é possível assistir ao "Greta", drama protagonizado por Marco Nanini. O filme conta a história de Pedro (Nanini), um enfermeiro homossexual que se envolve com Jean, um paciente, que foi hospitalizado no hospital onde trabalha. Ele ajuda o rapaz a fugir para conseguir liberar uma vaga no local para salvar a sua melhor amiga. Pedro o esconde na sua própria casa até que Jean se recupere.

Greta", que fez sua estreia mundial na Mostra Panorama do Festival de Berlim de 2019, foi o grande vencedor da última edição do Cine Ceará conquistando os prêmios de Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator. O filme está em cartaz nas sessões: sexta-feira (1) e no sábado (2) às 20h30

E continuando líder de bilheteria , o filme ‘Bacurau” continua em cartaz, todas as sessões estão com a lotação esgotada. O longa-metragem de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, premiado em Cannes, é sucesso instantâneo no Brasil.

Ele conta a história pouco após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa (Bárbara Colen), Domingas (Sônia Braga), Acácio (Thomas Aquino), Plínio (Wilson Rabelo), Lunga (Silvero Pereira) e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.

“Bacurau” está em exibição na quinta-feira (31) às 20h30, sexta-feira (1) e sábado (2) às 18h e no domingo (3) às 19h.