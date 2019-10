Manaus recebe programação especial de Halloween no Casarão de Ideias

Manaus - Como parte da celebração de “Halloween”, conhecido em terras brasileiras como o ‘Dia das Bruxas’, comemorado no dia 31 de outubro. O Cine Set, em parceria com o Casarão de Ideias, promove a segunda edição do “Especial Terror” nesta quarta-feira (30), na sala de cinema do Cine Casarão, localizado na rua Barroso, Centro Histórico de Manaus. Serão exibidos três filmes. As senhas serão distribuídas gratuitamente 30 minutos antes do início de cada filme.

O clássico brasileiro de terror “Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver” (1967), dirigido pelo José Mojica Marins, o famoso “Zé do Caixão”, dá início à mostra de filmes de terror a partir das 15h. Após este filme, o “Zombie” (1979), dirigido pelo cineasta italiano Lucio Fulci é exibido às 17h. Dando continuidade, o filme “A Hora do Pesadelo” (1984), dirigido por Wes Craven, que trouxe ao mundo o “imortal” Freddy Krueger, é exibido a partir das 19h, encerrando a mostra de filmes.

Segundo o idealizador do evento e editor-chefe do Cineset, Caio Pimenta, a segunda edição da mostra de filmes vem para reafirmar o quanto o público amazonense gosta de filmes de terror.

“Há cinco anos realizamos um especial de terror no portal de críticas de filmes. Ano passado resolvemos expandir para um evento de cinema além do site. Escolhemos o Casarão de Ideias para sediar à mostra de filmes em que foram exibidos os clássicos Halloween e Suspiria. O evento teve uma boa repercussão do público amazonense com as sessões esgotadas em apenas dois, três minutos”, comentou Caio.

Oficina e debate sobre Cinema de Terror

A programação ainda conta com uma palestra entre os críticos do Cine Set e organizadores do Especial Terror, Danilo Areosa e Ivanildo Pereira, sobre a construção das cenas de terror e também uma oficina sobre maquiagem de cinema para o gênero com Márcio Nascimento.

"A ideia do especial de terror foi uma decisão da equipe do Cine Set de sair da esfera do site e ir para o espaço social para promover o debate em relação ao cinema de horror na cidade. É uma ótima oportunidade para conferir filmes clássicos do gênero e nesta segunda edição teremos além da exibição dos filmes, atividades que estimulem a discussão e reflexão em relação as obras de terror", afirmou Danilo.

Em 2018, a primeira edição do Especial Terror lotou o Casarão de Ideias com a exibição dos clássicos “À Meia-Noite Levarei Sua Alma” (1964), de José Mojica Marins (Zé do Caixão), “Suspiria” (1977), de Dario Argento e “Halloween” (1978), de John Carpenter.

Podcasts

Além das críticas disponibilizadas no site, o Cine Set também está realizando podcasts especiais sobre o gênero terror, em que foram lançados um que aborda os 35 anos do filme "A Hora do Pesadelo" (1979), sobre o estilo cinematográfico “giallo” em comemoração aos 55 anos do filme "Seis Mulheres para o Assassino" (1964) e por último um podcast sobre o cinema de terror de 2019, em será abordado os filmes lançados neste ano como: “Nós”, remakes de “Suspiria” e “It - Capítulo 2” e o mais recente "Midsommar".

Programação

"Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver" - 15h

"Zombie" - 17h

Oficina sobre Construção de Cenas de Terror - 17h

Oficina Sobre Maquiagem para Filmes de Terror - 18h

"A Hora do Pesadelo" - 19h

Conheça mais sobre os filmes

Filme: Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver (1967)

Direção: José Mojica Martins

Elenco: José Mojica Martins, Tina Wohlers, Nádia Freitas

Sinopse: Após sobreviver ao ataque sobrenatural do final de 'À Meia-Noite Levarei Sua Alma', Zé do Caixão continua na busca obsessiva da mulher ideal, capaz de gerar o filho perfeito. Com ajuda do fiel criado Bruno, ele rapta seis belas moças, submetendo-as às mais terríveis torturas. Só a mais corajosa sobreviverá ao teste e poderá ser a mãe de seu filho. Mas Zé comete um crime imperdoável ao assassinar uma moça grávida. Atormentado pela culpa de ter assassinado uma criança inocente, ele sofre um pesadelo no qual é levado para um inferno gelado, onde reencontra suas vítimas.

Filme: Zombie (1979)

Direção: Lucio Fulci

Elenco: Tisa Farrow, Ian McCulloch, Richard Johnson

Sinopse: Uma moça, acompanhada por um repórter americano, parte para uma pequena ilha tropical à procura do pai, desaparecido misteriosamente. Quando chegam ao local, descobrem que a ilha está infestada por zumbis canibais que devoraram os últimos habitantes.

Filme: A Hora do Pesadelo (1984)

Direção: Wes Craven

Elenco: John Saxon, Ronee Blakley, Amanda Wyss

Sinopse: Depois de ser queimado vivo por cometer uma série de atentados contra crianças, Freddy Krueger encontra uma nova maneira de atacá-las: através de seus sonhos.