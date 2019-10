Breakos toca no Halloween da Tucan Brew e no Road Crows MC

Manaus - A banda Breakos vai levar muito rock’n’roll ao público presente no Halloween da Tucan Brew por volta das 19h, nesta quinta-feira (31). O evento vai acontecer no Filet do Chef, localizado na avenida Maceió, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Segundo a organização, cerveja, chopp gelado, gastronomia e música da mais alta qualidade estarão presentes no evento.

Conforme o baterista Wesley Oliveira, a Breakos vai levar muita diversão neste halloween da cervejaria artesanal Tucan Brew. “Nosso objetivo é levar um bom entretenimento ao público”, afirma o músico.

Ainda de acordo com Oliveira, músicas das bandas Silverchair, Metallica, Raimundos, Capital Inicial e dentre outras bandas serão executadas. “Vai ter muito rock’n’roll nacional e internacional para todos os gostos”, ressalta Oliveira.

Atualmente, a banda é formada pelo vocalista Jorge Maurício, o “Jota”, guitarras Léo Frota e Thiago Hideki Yoshida, bateria Wesley Oliveira e o baixista Denilson Bentes, o “Dutty”.

O evento da Tucan Brew também vai contar com o duo musical Physis.

Road Crows MC

Segundo o baterista Wesley Oliveira, a banda Breakos está com a agenda lotada e no sábado (2), eles vão tocar na festa de coletamento do Road Crows MC. A apresentação acontece na rua Desembargador Ubirajara de Moraes, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte da capital amazonense.





Com informações da assessoria*