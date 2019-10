Alok comanda festa eletrônica na Arena da Amazônia

Manaus - Após fazer uma tour pelos Estados Unidos, Alok, considerado recentemente o 11º melhor DJ do Mundo, desembarca em Manaus nesta sexta-feira (1º), véspera de feriado, para a PUMP Black Party – edição Halloween . A festa acontece, a partir das 21h, na Arena da Amazônia, na Zona Centro-Oeste da capital amazonense.

Alok tem uma raiz musical muito forte. Os pais Ekanta e Swarup e o irmão gêmeo Bhaskar Petrillo são artistas da cena eletrônica. O universo dele tem girado em torno da música desde os 10 anos de idade.

O começo precoce o tornou um produtor pró-ativo ao lado de seu irmão gêmeo com o projeto “Lógica” e, atualmente em carreira solo, totaliza mais de uma década de trabalho.

Alok dedica seu tempo implacavelmente transformando-se em um dos ícones mais proeminentes da cena brasileira, com honrarias e prêmios, tais como: “Melhor DJ do Brasil” duas vezes consecutivas; 11º Top DJ do mundo para a revista britânica “DJ Mag” e o único brasileiro a alcançar mais de 320 milhões de plays na principal plataforma de música do mundo, o Spotify, onde tornou-se também o primeiro brasileiro a marcar presença no Top 100 Global com os hits “Hear Me Now”, “Never Let Me Go”, “Big Jet Plane”, entre outros.

O DJ conversou com o EM TEMPO | Foto: Divulgação

Em 2016, Alok percorreu vários países espalhados por todos os continentes, além de tocar nos maiores festivais e palcos espalhando seu estilo popularmente chamado de “Brazilian Bass”. Nesse mesmo ano, o artista recebeu o reconhecimento de seu trabalho que, juntamente com incansáveis horas de dedicação, acabou atraindo importantes conquistas como: contratos assinados com a gravadora holandesa Spinnin’ Records e com a William Morris (WME), considerada uma das maiores agências de artistas do mundo.

Em entrevista exclusiva, o DJ Alok contou ao EM TEMPO um pouco sobre o interesse pela música eletrônica, relação com o irmão gêmeo, projetos futuros e expectativa em retornar à capital amazonense. Confira.

EM TEMPO - Qual o significado do seu nome? Você acha que reflete em sua característica?

ALOK - Significa fora da curva ou que pertence a outro mundo. Não me sinto de outro mundo, pois sei que tenho uma missão para cumprir por aqui, mas em alguns momentos esse nome faz todo sentido para mim.

EM TEMPO - Como começou o seu interesse pela música eletrônica?

ALOK - Foi algo bem natural já que desde pequeno tanto eu, quanto meu irmão Bhaskar estávamos envolvidos com a música eletrônica por conta da profissão dos meus pais que são DJs. Com o tempo fomos nos identificando e aproveitando o aprendizado, até nos profissionalizarmos.

EM TEMPO - Você lançou um single junto com seu irmão gêmeo, no Rock in Rio. Há chances de voltar a trabalhar com ele em outro projeto?

ALOK - Estamos sempre em sintonia, trocando experiências profissionais. Já tínhamos lançado “Fuego” que foi um sucesso em 2017, e agora “Killed By The City”. Essa parceria vai continuar sempre, isso eu tenho certeza.

EM TEMPO - Após esta turnê, que outros projetos futuros você pretende realizar?

ALOK - Estou focado no lançamento de “Table For 2”, música que fiz com o cantor Iro e nessa turnê com shows pelo Brasil e em outros países. No ano que vem já estou me programando para dividir a agenda com os meus compromissos de pai, já que quero ser muito presente na vida do Ravi. Novos projetos estão nos planos, mas prefiro deixar na surpresa por enquanto.

Recentemente, Alok foi considerado o 11º melhor DJ do Mundo | Foto: Divulgação

EM TEMPO - Você possui um grande público de fãs em Manaus. Como é retornar à capital amazonense?

ALOK - Voltar a Manaus é sempre muito especial, fico grato pelas pessoas que curtem meu trabalho no Amazonas. A galera é muito receptiva e tenho certeza que nesse show não será diferente, conto com a energia de todos (risos)

Atrações

Além dos irmãos Alok e Bhaskar, a sétima edição do maior Halloween do Brasil, os DJs, Illusionize, KVSH, Claudinho Brasil compõem a line-up do festival.

Os ingressos estão no terceiro lote e variam entre R$ 60 e R$ 120, nas áreas PUMP Vip (pista – meia entrada), PUMP Premium (frontstage – meia entrada) e PUMP Diamond (backstage – meia entrada) que custa R$ 350 e traz open bar premium de vodka, whisky, água, cerveja Amstel e refrigerante até às 4h da manhã.

Todos os ingressos estão à venda nas lojas ADJI (Amazonas e Manauara Shopping), loja MG Surf (Sumaúma Shopping e Grande Circular), na loja Moessner (Vieiralves) e também pelo site www.ingressofly.com.