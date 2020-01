Elas cantam Beatles em Bossa Nova no Teatro Amazonas

Com repertório pensado especialmente para comemorações de fim de ano, o “The Beatles Bossa Club” (TBBC) se apresenta, pela segunda vez, no dia 28 de dezembro deste ano, a partir das 20h, no Teatro Amazonas, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, Centro Histórico de Manaus. Os valores dos ingressos são de R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira).

The Beatles Bossa Clube, como especifica o nome, é a mistura do som da banda inglesa com a bossa nova que até os Beatles tentaram reproduzir na época em que ambos, a banda com “She loves you” e a bossa nova com “Garota de Ipanema”, estavam disputando os primeiros lugares nas paradas musicais mundo afora.



O fato é que João Gilberto e Stan Gets levaram o Grammy e ganharam dos maravilhosos de Liverpool. Mesmo não conseguindo o mesmo som e sem prever o futuro, a melodia e letra dos Beatles acabaram se adaptando com perfeição à batida inigualável do “pai da bossa”, João Gilberto. E é a união destes dois estilos que tornam especial e inesquecíveis as interpretações das mais icônicas das músicas da banda inglesa, com vozes alternadas entre bossa, lírico, rock e pop.

O show acontece no dia 28 de dezembro no Teatro Amazonas | Foto: Seishum Photography

Segundo Nay Souza , uma das intérpretes do quarteto amazônico, composto por outras três mulheres: Lívia Prado, Gisele Menezes e Miran Abad, o grupo surgiu com a admiração que as integrantes têm por bossa nova e pela banda britânica.



“Quem idealizou o projeto foi a Lívia Prado. O TBBC nasceu da união do sotaque gringo com o ritmo brasileiro em vozes femininas. Cada uma defende seu estilo e, quando sobem ao palco, destacam-se com a personalidade de cada intérprete, em versões exclusivas dos garotos de Liverpool.



Conheça as integrantes



Lívia Prado é interprete da Bossa nova há 18 anos e ganhou o prêmio Pixinguinha da Funarte em 2008 pelo seu trabalho autoral no CD “Duzir”.



Giselle Menezes é cantora e compositora amazonense de Heavy Metal Sinfônico, vocalista da banda “Black Stage” e aluna de canto lírico no Madrigal Ivete Ibiapina. Nay Souza é cantora e produtora amazonense, atualmente vocalista nas bandas “As Marcianas” e “N69”.



Mirian Abad é cantora lírica pertencente ao Corpos Artísticos do Teatro Amazonas, tendo composto importantes trabalhos líricos do estado e participado também da Orquestra Barroca em Portugal.



Juntando essas vozes maravilhosas, explorando arranjos inspirados na bossa nova e nos hits dos Beatles, trazem em seu repertório as consagradas Hey Jude, Yesterday, Something e Come together, além da última inspiração dos Beatles, Blackbird, lançada após a morte de John Lennon.



Cada cantora tem seu “Beatles” preferido e, claro, o público vai ter oportunidade de conhecer a relação entre as músicas da banda inglesa e a história pessoal de suas intérpretes. Nay Souza como Paul McCartney, Miram Abad como John Lennon, Lívia Prado como George Harrinson e Gisele Menezes como Ringo Starr

Cada cantora interpreta um integrante dos beatles | Foto: Yanna Vieira

Segundo Nay Souza, o repertório foi construído pensando nas festas de natal e ano novo. Quem é fã dos garotos de Liverpool não ficará arrependido de prestigiar o show, garante.



“O repertório conta com algumas músicas novas que foram selecionadas a dedo para o tema natalino e de fim de ano, porém é uma surpresa (risos). Mas os fãs podem ficar tranquilos que, sem sombra de dúvidas, ‘Hey Jude’, ‘Twisted and Shout’ e ‘I want to hold your hands’ não irão faltar”, declarou Nay.



The Beatles Bossa Clube já se apresentou no Teatro Amazonas, Teatro Manauara e Old Sailor tendo uma ótima repercussão e resposta positiva do público amazonense. A banda, que compõe o espetáculo, é composta pelo piano de Carlinhos Bandeira, sax de Aécio Bezerra, guitarra de Aldenor Honorato, bateria de Josias Júnior e baixo de Nivaldo Pereira.



A equipe técnica é assinada com a direção geral de Michel Guerreiro, direção musical do Maestro Carlinhos Bandeira e produção de Lucy Almeida.

Serviço

O que: The Beatles Bossa Club

Quando: 28 de dezembro

Horário: 20h

Onde: Teatro Amazonas, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, Centro de Manaus

Ingressos: R$ 20 (meia-entrada), R$ 40 (inteira);