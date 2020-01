Conheça a história dos cinemas antigos de Manaus

Eles embalaram os sonhos de diversos amazonenses. Distribuídos em vários pontos do Centro Histórico de Manaus, os cinemas de ruas eram pontos de encontros de jovens, adultos e crianças. Porém, hoje, muitos deles deram espaço para outros estabelecimentos comerciais, e alguns permanecem em abandono sem qualquer atividade.

Este é o cenário do antigo Cine Éden, localizado na rua Jonathas Pedrosa, em frente ao Parque Senador Jefferson Perez, inaugurado no dia 23 de novembro de 1946 pelo imigrante português Aníbal Augusto de Castro Batista. Amante da sétima arte e vizinho do grande cineasta, Silvino Santos, Aníbal resolveu transformar a garagem de sua casa em uma sala de exibição de filmes europeus.

Ao longo de sua trajetória, segundo o pesquisador Ed Lincoln, o cinema pode ser dividido em quatro fases e quatro mudanças de nome: Cine Éden (1946-1973); Cine Veneza (1974-1984); Cine Novo Veneza (1984-1985); e, por fim, Cine Teatro Guarany (1989-1991), dado em homenagem ao Cine Guarany, localizado na rua Floriano Peixoto com avenida Getúlio Vargas, hoje a agência do banco Itaú.



E, foi na sala de cinema deste último espaço que o cineasta amazonense, Sérgio Cardoso, relembra, com grande saudosismo, ter sua primeira lembrança da experiência de assistir a um filme.

Cine Guarany ficava localizado na rua Floriano Peixoto com avenida Getúlio Vargas | Foto: Acervo Navi/Ufam

“Os cinemas do centro de Manaus funcionavam como espaços culturais porque reuniam várias pessoas em torno do local para debater os mais diversos temas. Na primeira vez que frequentei o cinema, eu tinha 4 anos de idade, foi o Cine Guarany. Lembro que fiquei maravilhado ao ver uma tela onde mostravam imagens em movimento. Até hoje, lembro das cenas do primeiro filme que assisti chamado ‘Bataclán Mexicano’, uma comédia que ainda está viva na minha memória”, relembra Sérgio.



Além desses, o Cine Éden que passou por várias mudanças até encerrar suas atividades em 1991. Muitos outros cinemas surgiram durante o período de atividade. Cine Oden, localizado na esquina da avenida Eduardo Ribeiro com a rua Saldanha Marinho; o Cine Ypiranga - localizado na avenida Carvalho Leal, no bairro Cachoerinha; Cine Chaplin, localizado na avenida Joaquim Nabuco, Centro (próximo ao Colégio Santa Doroteia). Cine Renato Aragão, Rua 10 de Julho, também no Centro de Manaus. Este último em homenagem ao comediante Renato Aragão, que teve a presença do próprio ator em sua inauguração, deixando uma assinatura na fachada do cinema.

Fachada do antigo Cine Éden | Foto: Acervo Navi/Ufam

A arquiteta Márcia Christofoli, de 43 anos, relembra dos momentos em que ficou deslumbrada ao ver imagens em movimento.



“Desde os onze anos, sempre que podia, eu frequentava os cinemas do centro. O primeiro filme que vi foi o musical La Bamba, fiquei encantada com a atuação dos personagens. Foi como ir ao teatro. Lembro também do último filme que assisti no centro de Manaus, foi no Cine Renato Aragão. Estava grávida da minha primeira filha, eu assisti ao ‘Casamento do Meu Melhor Amigo’ que, até hoje, é o meu filme favorito. Já assisti tantas vezes, mas, essa primeira, no cinema do Centro, guardo na memória com muito carinho”, ressaltou Márcia.

Fachada do antigo Cine Renato Aragão | Foto: Acervo Navi/Ufam

Segundo Sérgio Cardoso, naquela época, todos os cinemas possuíam programações independentes. Cada cinema exibia um filme diferente do outro, o que facilitava o público conhecer os outros cineclubes. Muitos filmes que, na época de lançamento, foram sucesso de bilheterias ao redor do mundo, não foi diferente em Manaus. A farmacêutica Patrícia Regina, de 35 anos, tem ainda a memória viva do dia em que foi assistir Titanic.



“Eu lembro que eu tinha 13 anos e queria muito assistir ao filme, pois gosto muito de romance. Queria ver na tela de cinema o Leonardo DiCaprio com a Kate Winslet. Quando cheguei, me deparei com a fila quilométrica para assistir. A demora foi tanta, porém não desisti, pois sabia que valeria a pena”, relembra Patrícia.



O antes e depois





Com o aumento da acessibilidade dos televisores nas casas amazonenses e surgimento dos multiplexs, os espaços do cinema, no centro de Manaus, já não conseguiam arrecadar lucros suficientes para se manter, levando ao fechamento de todos gradativamente. O crescimento dos centros de compras na capital, que reunia lojas de departamento, praças de alimentação. Os empresários de todo o Brasil começavam a ampliar redes de salas de cinema dentro dos “shoppings centers” e o Amazonas não foi diferente.



Sérgio afirma que esse fenômeno contribuiu bastante para a acessibilidade das produções audiovisuais norte-americanas, porém as pessoas já não se preocupavam mais em comentar suas experiências após ver os filmes.



“As pessoas passaram a assistir mais filmes, porém o ato de assistir passou a ser apenas uma atividade comercial. Aquela sensação de estar junto com o outro para partilhar suas percepções e tratar da temática abordada dos filmes foi totalmente perdida”, comentou Sérgio.

Os que resistem



Entretanto, na cidade de Manaus ainda é possível encontrar espaços que preservam o ar do “cineclubismo”. Com quase 30 anos de existência, o Cine & Vídeo Tarumã, fundado pelo professor Antônio José Vale da Costa, conhecido como “Tomzé”, exibe filmes que possuem uma mesma temática todas as semanas na Universidade Federal do Amazonas.

O Cine e Vídeo Tarumã funciona dentro da Ufam | Foto: Leonardo Mota

A sala de cinema, que funcionou por muito tempo no Auditório Rio Negro da universidade, hoje, funciona no miniauditório Narciso Lobo – jornalista e grande pesquisador de cinema e televisão no Amazonas. Ao longo de cada semana, são exibidos filmes dispostos em três dias da semana: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, sempre às 12h30, com acesso gratuito.



Outra opção gratuita dada ao público manauara é o “Cine Teatro Gebes Medeiros”, espaço onde são exibidas mostras de cinemas com filmes europeus, projeto da Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas (SEC-AM), que acontece mensalmente em parceria com os consulados de cada país.

Cine Teatro Guarany, fica localizado dentro do Ideal Clube, próximo ao Teatro Amazonas | Foto: Leonardo Mota

Além destes, outro espaço vem conquistando, cada vez mais, os amantes da sétima arte. O Cine Casarão, que funciona do Casarão de Ideias desde o ano de 2017, oferece opções de filmes que não estão no circuito comercial, mas que estão sendo exibidos em diversos festivais ao redor do mundo, como também produções nacionais e regionais.

O Casarão de Ideias veio como um renascimento dos cinemas antigos | Foto: Leonardo Mota

Segundo João Fernandes, o idealizador e diretor do espaço, a ideia foi de trazer de volta o público a consumir filmes em espaços culturais no centro histórico da cidade como antigamente.



“Nestes poucos anos de existência, é incrível como o público amazonense abraçou a ideia e continua comparecendo frequentemente o espaço que cada vez mais tem a crescer. Conseguimos realizar diversas exibições com a casa lotada”, ressaltou João.