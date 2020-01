2ª edição do Réveillon Curupirado com Márcia Novo vai agitar Manaus

No arreto até o amanhecer, a virada de ano promete com a 2ª edição do Réveillon Curupirado que vai agitar Manaus. A cantora amazonense Márcia Novo será um dos destaques dessa grande festa no dia 31 de dezembro, a partir das 22h, no Curupira Mãe do Mato, localizado na avenida Sete de Setembro, nº 1710, Centro.

Márcia, que também participou da 1ª edição do Réveillon Curupirado em 2018, antecipa que o show da virada de ano levará animação e energia positiva para o público. “Estamos preparando mais uma vez um show que vai viajar pelo brega, lambada, boi-bumbá, carimbó, para que todos possam virar o ano com o pé direito e deixar para lá 2019 com estilo. Eu acho muito importante virar o ano em um ambiente com boas vibrações, segurança e com gente do bem, e acho que o Curupira abriga esse tipo de energia”, contou a artista paritinense.

Em retrospectiva do ano de grandes sucessos, Márcia conta a sua ligação pessoal com o Réveillon Curupirado. “Eu participei ano passado e confesso que foi um agito só. Acredito inclusive que me deu sorte ser parte do evento, pois confesso que o meu ano de 2019 foi incrível. E pra fechar em grande estilo as novidades do meu show serão as participações especiais de dois grandes artistas que bombaram nesse ano, que são o Antônio Bahia e o Frederico da banda The Stone Ramos”, adiantou Márcia Novo.



A segunda edição conta ainda com a presença da Bateria do Reino Unido | Foto: Divulgação

Com atrações para todos os públicos, o evento vai reunir diversos ritmos até o amanhecer do dia 1º de janeiro de 2020. Além de Márcia Novo e seus convidados, a 2ª edição também terá as principais atrações locais do brega, lambada, samba, boi bumbá e axé, como a Bateria do Reino Unido, Victor Xamã, Gil Valente e Caroline Bertolini.

Os ingressos do primeiro lote do Réveillon Curupirado já estão a venda no valor de R$ 50. Os interessados podem acessar o site da Sympla ( https://www.sympla.com.br/reveillon-curpirado__728749 ). O evento acontecerá na parte externa da casa, contando com um cardápio de drinks, chopp, água, refrigerante e rolha liberados até as 6h do dia 1º de janeiro.

