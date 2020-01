‘Que a força esteja com você’: Ascensão Skywalker estreia nas telonas

Fãs da antiga e nova geração da franquia aguardam ansiosos para o desfecho | Foto: Reprodução

Manaus - “Há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante” estreava nas telonas o filme que se tornaria um dos maiores clássicos do cinema e renderia uma franquia multimilionária de três trilogias, dois filmes spin-offs, um filme animado, três filmes televisivos e sete séries para televisão.

O “Star Wars: A Ascensão Skywalker”, nono “episódio” que encerra a terceira trilogia, estreou nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (19). O filme promete dar um desfecho da saga Skywalker, na qual novas lendas nascerão e a batalha final pela liberdade.

Ter o privilégio de ver uma de suas franquias preferidas se encerrar no cinema, emociona os fãs de carteirinha da saga que teve início em 1977 com o “Star Wars: Uma Nova Esperança”. Este é o caso do engenheiro metalúrgico, de 50 anos, Álvaro Christofoli.

Fãs estão ansiosos | Foto: Arquivo Pessoal

“Assisto todos os filmes no cinema desde o primeiro, em 1977. Tinha nove anos quando fui assistir o ‘Uma Nova Esperança’. Apesar disso o meu favorito é o filme que veio logo em seguida: ‘O Império Contra-Ataca’. Ele apresenta a melhor narrativa, onde o Darth Vader revela que é pai do Luke, revelação que pegou todos de surpresa. Como se nesse momento existisse a união entre o bem e o mal, ou como se fossem uma coisa só”, relembra o engenheiro.

A engenharia metalúrgica não está apenas na profissão de Álvaro, mas também na admiração pelas incríveis espaçonaves que até quem nunca assistiu conhece.

“Desde 2006, coleciono vários artigos de Star Wars que vão de DVDs, figure actions do Luke Skywalker e várias naves como Millenium Falcon, X-Wing e outras. Estou ansioso para o filme, tenho a expectativa que seja melhor que os dois últimos. Que ele dê respostas para muitas questões que ficaram em aberto”, contou Álvaro.

A batalha entre o vilão Kylo Ren e a jovem Rey marca o fim da saga | Foto: Reprodução

É nesse clima de euforia que muitos fãs aguardam ansiosamente o desfecho da franquia nas telonas. Até mesmo os fãs da nova geração que passaram a acompanhar a saga com os novos filmes.

A estudante de 26 anos, Andreza Souza, que passou a admirar o universo de Star Wars por conta do filme spin-off do Han Solo, espera que este filme venha fechar com chave de ouro a saga da “guerra nas estrelas”.

“Comecei quando vi o filme Han Solo. Antes, não sabia nada sobre o mundo do Star Wars. Aí comecei a me interessei a partir desse filme. Tem alguns filmes da segunda trilogia que não foram tão bem assim, já da nova acredito que os roteiristas fizeram com que o público da nova geração a qual pertenço pudesse entender sobre esse mundo dos jedis, contando o início da história. Tomara que essa trilogia de encerre da melhor maneira”, confessou Andreza.

A estudante Yara Laiz defendeu o TCC unindo Star Wars com a Biologia | Foto: Arquivo Pessoal

Fim da saga?

A jornalista e crítica cinematográfica, Rebeca Almeida, que tem o filme spin-off “Rogue One” como favorito, conta que apesar da franquia ter uma grande recepção pelo público adquirindo , talvez fosse necessário investir em produtos audiovisuais fora das telas do cinema.

“Eu espero que este seja um final definitivo ao menos por hora, porque é sim muito incrível ver a saga Star Wars no cinema, mas é preciso ter fôlego para sustentar a história, então uma pausa maior nos cinemas seria muito bem-vinda. Então finais dúbios ou em aberto para mim seriam uma péssima opção agora. E a pausa de Star Wars nos cinemas também poderia ser nutrida por séries do mesmo universo como vemos agora 'O Mandaloriano'”, ressaltou a crítica.

Álvaro assistiu o primeiro filme lançado em 1977 no cinema quando tinha apenas 9 anos de idade | Foto: Arquivo Pessoal

‘Star Wars’ é coisa séria!

O amor por filmes de ficção científica pode ser tão grande que chega até ser tema de pesquisa científica. A estudante Yara Laiz de Souza, de 24 anos, resolveu unir o útil ao agradável ao propor como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) o tema “Star Wars no Ensino médio: que relações são possíveis para o ensino de Biologia?”. Com as vestes da Princesa Leia, Yara defendeu a sua pesquisa que rendeu uma média de 9 pontos de aprovação.

“Star Wars mostra vida no contexto do universo o tempo todo, conforme a astrobiologia busca estudar as relações entre as espécies e seus ambientes, a ecologia dos planetas, a quantidade de indivíduos vivos das mais diferentes formas e suas importâncias biológicas. Isso é Biologia pura! Então, dá sim para gente unir as coisas e levar esse universo para os alunos, tornar o aprendizado diferente e divertido. E ganhar mais gente para as ‘nerdices’”, brincou Yara.

Álvaro coleciona artefatos da franquia desde 2006 | Foto: Arquivo Pessoal

A estudante, que se forma em Licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) em 2020, também se prepara para assistir o nono episódio da saga de filmes.

“Maratonei as últimas duas sagas de forma diferente esse ano: lendo as grapichs novels que foram lançadas sobre esses filmes. É o mesmo roteiros e histórias, só que em forma de quadrinhos. E depois, vou reassistir os últimos dois filmes. E preparar o meu 'cosplay' de Princesa Leia que faço desde 2017”, contou a fã.

A jornalista e crítica de filmes, Rebeca Almeida, tem como filme favorito o spin-off 'Rogue One' | Foto: Arquivo Pessoal

Sinopse

Lucasfilm e o diretor J.J. Abrams juntam forças mais uma vez para levar os espectadores a uma jornada épica em uma galáxia muito, muito distante em Star Wars: A Ascensão Skywalker, a fascinante conclusão da saga Skywalker, na qual novas lendas nascerão e a batalha final pela liberdade ainda está por vir.