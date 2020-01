Animais de estimação podem tirar fotos com o Papai Noel em Manaus

O Papai Noel já está recebendo para fotos no Amazonas Shopping, crianças, adultos e também os pets. Um espaço exclusivo localizado ao lado do trono do ‘bom velhinho’, na Praça Central de Eventos, foi montado para que os animaizinhos possam tirar fotos.

O Papai Noel ficará no Amazonas Shopping até o dia 24 de dezembro. Ele atende ao público de terça-feira a domingo, das 14h às 21h. Além de encontrar o Papai Noel, as famílias podem divertir-se na decoração de Natal, inspirada na animação “Miraculous – As Aventuras de Ladybug”.

O espaço, que funcionará até dia 3 de janeiro, tem referências de Paris, no cenário assinado pela decoradora Cecília Dale, e muitas atividades interativas para divertir o público. A Torre Eiffel e a casa da personagem Marinette, localizadas na praça central do shopping, dão as boas-vindas à criançada, com muita magia e diversão. A área tem um grande escorrega caracol anexo à casa da personagem principal da animação. Na Torre, os pequenos podem se divertir com um circuito de cama de gato e uma parede de escalada miraculosa. Os personagens estáticos da animação e o trenó do Papai Noel também estão à disposição para fotos ao longo das atividades.

Os visitantes podem se divertir com as bicicletas que, ao serem pedaladas, iluminam ainda mais a árvore. Uma caixa com borboletas que voam e mudam de cor ao girar de uma manivela também encantam a criançada presente.

Os visitantes ainda podem depositar doações em uma fonte dos desejos inspirada nas típicas praças parisienses. O valor arrecadado será revertido para o abrigo NACER.