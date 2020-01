Artesãos exibem produtos em feira natalina na Ponta Negra

Manaus- Mais de 50 artesãos, cadastrados no banco de dados do departamento de Economia Solidária e Criativa da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), exibem a partir desta quinta-feira (19), seus produtos artesanais em uma feira natalina na orla da Ponta Negra, zona Oeste, organizada pela Prefeitura de Manaus. A feira fica disponível até este domingo (22), das 16h às 22h.

A tradicional feira é realizada desde o início da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, em 2013, e é uma alternativa para aumentar as vendas dos artesãos no fim de ano, com opções de compras aos consumidores.

A partir desta edição, a feira conta com um palco fixo onde artistas amadores têm a oportunidade de apresentar seus trabalhos para o público visitante. Segundo o diretor da Semtepi, Virgílio Melo, a ideia é um teste para um projeto maior que será implantado no próximo ano.

“Muitos artistas nos procuram pedindo apoio na divulgação de seus trabalhos por meio de nosso departamento. Tivemos a ideia de colocá-los a partir de agora em nossas feiras de artesanato. Por enquanto é um teste, mas, em 2020, vamos dar início ao projeto efetivo e criar um banco de dados com cantores amadores dispostos a se apresentar em nossos eventos”, contou.

Virgílio ainda ressaltou que os artistas também terão um espaço nas barracas, onde poderão vender seus CDs, camisas, e outros produtos, de forma que os lucros possam ajudar a alavancar ainda mais suas carreiras.

A programação musical é composta pela rapper Lucka Brasil, o colombiano Lucho Inca e a banda Perdidos.

*Com informações da assessoria