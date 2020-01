Ludmilla, Kevinho, e Legado na line-up do Metropolitan Festival

A contagem regressiva para a explosão de ritmos que encerra a temporada de shows do ano já está quase no fim. Grandes nomes da música brasileira, como Ludmilla, Kevinho, Legado, Israel Novaes e Uendel Pinheiro compõem a line-up do “Metropolitan Festival”. O evento acontece a partir das 17h deste domingo (22) na Metropolitan - Casa de Eventos, localizada na rua Visconde de Porto Seguro, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Para comprovar a grandiosidade da festa, uma das artistas que estará presente é a cantora Ludmilla. No mês passado, a artista de funk levou dois troféus em um dos maiores prêmios da música brasileira, revelando-se como cantora do ano e tendo o “Onda diferente” como vencedora na categoria “Música Chiclete”.



Outro artista do gênero que tem feito sucesso por todo país é o cantor MC Kevinho. Recheado de grandes sucessos, muitos deles com números incríveis de visualizações no YouTube, o jovem já coleciona 10 premiações, sendo a última de “Melhor Clipe TVZ”, com a música ‘Terremoto’, que tem parceria com a cantora Anitta.



Sertanejo



Chamado carinhosamente pelos fãs de “O Cara do Arrocha”, Israel Novaes tornou-se conhecido por misturar os diferentes ritmos musicais ao gênero Sertanejo. Entre os sucessos da carreira estão “Vem ni mim dodge ram”, “Vô, tô estourado”, “Sinal disfarçado”, “Selfie”, “Você merece cachê” entre outros hits.



Durante entrevista ao Portal EM TEMPO, o cantor paraense contou um pouco sobre a recepção de sua música nas redes sociais e a expectativa de tocar novamente em solo amazonense.

O cantor paraense Israel Novaes diz que se sente em casa quando toca em Manaus | Foto: Divulgação

EM TEMPO - Recentemente, você divulgou, em suas redes sociais, um vídeo cantando música gospel. Seus fãs logo questionaram sobre a possível mudança ou projeto voltado à música cristã. Você consideraria realizar um trabalho por esse viés?



Israel Novaes - Acredito que música é universal, e que cada seguimento serve para um momento. Tem música para dançar, para cantar, para sofrer (risos) e gospel é para a alma. Eu sempre me sinto melhor quando tiro um tempo para cuidar da minha alma.



EM TEMPO - Por ser do Estado vizinho, não é a sua primeira vez no Amazonas, realizando shows na capital e no interior. O que sentiu ao subir no palco amazonense?



IN – É uma energia sem igual, desde a primeira vez fiquei surpreso com a garra, animação e euforia. Eu me sinto muito em casa, isso me deixa mais à vontade e aí o show flui de uma forma única. Conto sempre as horas para voltar.



Novidade



Inédito em Manaus, a banda Legado apresenta sua turnê na metrópole amazônica. O grupo é formado unindo 3 gerações de talentos da mesma família: o pai, o pagodeiro Rodriguinho, o tio, “Ah! Mr. Dan” e o filho, “Gaab”.



O mais conhecido entre o público é o cantor Rodriguinho, que fez sucesso nos anos 90 liderando o grupo “Os Travessos”. Com ele, seu irmão Ah! Mr. Dan que também é compositor e dono de sucessos que já foram gravadas por artistas consagrados como Thiaguinho e Péricles.



Para completar o trio, o cantor Gaab, que é filho de Rodriguinho e iniciou há pouco tempo nos palcos, mas já colhe frutos do seu talento por onde passa.



‘Prata da casa’



O cantor paraense, erradicado em Manaus, Uendel Pinheiro, também faz parte das atrações da noite. Uendel se sente honrado em dividir o palco com os grandes artistas das variadas vertentes da música brasileira. O cantor aproveitou o momento para contar com exclusividade o seu próximo trabalho para o ano de 2020.

Uendel contou que gravará o segundo DVD em abril de 2020 | Foto: Divulgação

“Cantar no mesmo palco que grandes artistas da música brasileira é muito bom. Para mim vai ser uma honra dividir o palco, ser backstage com todos eles. Agora, sobre projetos do próximo ano. Vamos gravar nosso segundo DVD no dia 14 de abril do ano que vem. Esse lançamento vai nos render trabalho até o primeiro semestre de 2021”, declarou Uendel.



Promoção



Para não deixar ninguém de fora, a organização do evento lançou mais uma superpromoção para quem optar pelo setor pista do Festival. Na ocasião, quem se dirigir aos pontos de venda e comprar dois ingressos para este setor, levará três passaportes para casa. A promoção é válida até o dia do evento.



Ingressos



O ‘Festival Metropolitan’ oferecerá três setores e os valores dos ingressos variam conforme a escolha do cliente: R$ 70 (pista), R$ 170 (área VIP) e R$ 270 (camarote). Estes valores correspondem aos passaportes de meia-entrada.



A compra dos ingressos pode ser realizada em todos os balcões Alô Ingressos (localizados nos shoppings Sumaúma, Amazonas Shopping e Manauara); bilheteria da Casa de Eventos Metropolitan; Loja Chilli Beans, da avenida Torquato Tapajós; Postos BR, das avenidas João Valério e Governador José Lindoso; Posto Petrosilva, na avenida Joaquim Nabuco e Posto Shell, na avenida Djalma Batista.



O cliente que optar pela compra online, deve acessar o site www.aloingressos.com.br. Outras informações podem ser adquiridas por meio do telefone (92) 9 8193-6417.