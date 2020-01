Cia de dança apresenta dois espetáculos no Teatro Amazonas

Manaus - Com o intuito de provocar sensações aos espectadores o espetáculo de dança dividido em duas apresentações intituladas "O Corpo Em Quatro Movimentos" e "No Fundo dos Teus Olhos", a Entrecorpus Cia de Dança se apresenta a partir das 20h desta quinta-feira (26) no palco do Teatro Amazonas, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, Centro Histórico de Manaus.

Programação

O Corpo Em Quatro Movimentos

1º Movimento: KARITIANA - A raiz da nossa raiz

Propõe um passeio coreográfico que nos leva a conhecer os cantos e os cosmos das mais diversas etnias que bravamente resistem alguns séculos de massacre físico e cultural.

2º Movimento: Paixão Dúbia



Dois corpos em uma inclinação intensa a ponto de ofuscar a razão, capaz de dominar completamente a conduta humana e afastá-la da desejável capacidade de autonomia e escolha racional.

3º Movimento: Coletivo Urbano



A cena urbana nos traz muitas informações que vão desde o acúmulo de pessoas até a sobrecarga de movimentos. É o caos abordado por uma ordem poética a ser confundido e misturado através de uma estética conflituosa da dança.

4º Movimento: Rede X



Corpos que jogam e simulam conflitos com a utilização de intenso raciocínio lógico e estratégico, propondo uma leitura estética sobre a força masculina mixada a outras possibilidades corporais peculiares a cada um dos intérpretes inseridos na proposta coreográfica.

Além da ação educativa, o grupo desenvolve e experimenta diferentes possibilidades de pesquisa e criação em dança | Foto: Divulgação

No Fundo Dos Teus Olhos

Ao longo da nossa vida as experiências que vivenciamos vão delineando quem somos, refletindo na maneira como nos relacionamos com o outro e como agimos perante situações adversas. Acontecem “traumas” que criam várias cascas por cima de quem realmente somos, como mecanismos de defesa. Muitas vezes não vemos que essa “proteção” pode ser limitante na busca de um estar/ser no mundo de maneira plena; estamos agindo no automático e nem percebemos se o caminho que estamos percorrendo é o caminho que queremos percorrer.

No Fundo dos Teus Olhos propõe olhar pro outro por debaixo dessas “cascas”, onde existe uma pessoa sensível, que tem sua história de vida, com seu lado luz e sombra. O outro é o reflexo de nós mesmos. O que você vê no outro? E o que você quer ver no outro? É como se olhar no espelho... olhe no fundo... no fundo dos teus olhos.

A companhia



A Entrecorpus Companhia de Dança surgiu em 2002 a partir da união de alguns intérpretes da dança que desejavam desenvolver suas atividades artísticas através da Dança Contemporânea. Além da ação educativa, o grupo desenvolve e experimenta diferentes possibilidades de pesquisa e criação em dança dentro de uma linguagem própria com ideias que percorrem caminhos variados por meio de temas referentes à natureza humana.

A companhia é coordenada pelos professores André Duarte e Getúlio Lima | Foto: Divulgação

Atualmente, a Entrecorpus Companhia de Dança está vinculada ao Projeto de Extensão e Produtividade Acadêmica da Universidade do Estado do Amazonas – UEA sob a coordenação de André Duarte e Getúlio Lima, buscando diferentes rumos e estéticas na linguagem da Dança, contemplando a originalidade, a investigação, a formação de plateias e cativando o público apreciador desta arte. Dentre os repertórios do grupo estão: Trama – Amor e Ódio; Luz Ilusão; Um Corpo em Três Estudos; Hysteria; Enquanto Eu Esperava; Amor em 3D; Sob o Sol; Liberdade Vigiada e Isto Não É Dança.

*Com informações da assessoria.