Ponta Negra recebe exposição de fuscas neste domingo (22)

A exposição terá mais de 180 carros | Foto: Divulgação

Manaus - “Eu vou a pé, eu vou de fusca. Eu vou em busca de um amor. Eu vou a pé, vou de fusca. Aonde tem amor eu vou”, como diria o cantor Daniel na música composta por Neldon Farias. Os amantes do modelo de automóvel atemporal poderão prestigiar uma exposição que conta com mais de 180 carros a céu aberto a partir das 17h deste domingo (22), no estacionamento recuado da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Além de vários modelos de membros do clube que serão expostos no espaço para quem quiser tirar fotos, os frequentadores poderão prestigiar uma passeata especial a comemoração natalina. O Papai Noel estará passando dentro de um fusca conversível de modelo vermelho dando alusão ao trenó do “bom velhinho”.

Origem

Apesar de ter sido criado na Alemanha, o Fusca virou o “xodó” de muitos motoristas brasileiros, graças ao seu formato simpático e resistência fora do comum. O Fusca foi o primeiro modelo de automóvel fabricado pela companhia alemã Volkswagen. Foi o carro mais vendido no mundo, ultrapassando, em 1972, o recorde que pertencia até então ao Ford Modelo T, de origem estadunidense.

Apaixonados pelos fuscas podem conferir a exposição | Foto: Divulgação

O primeiro modelo bi-diesel, da década de 40, ficou para a história por ser segmentado. O último modelo do VW Sedan (nome que o veículo recebeu no México) foi lá produzido em 2003. Ele era parte de uma edição comemorativa chamada Última Edición, limitada a três mil carros. O último exemplar marcou o fim da longa produção de 65 anos do Fusca, durante a qual foram fabricadas 21.529.464 unidades, números que fazem dele o modelo único mais produzido do mundo em todos os tempos.

O clube

É com essa admiração pelo modelo alemão que amantes do automóvel resolveram se unir para fundar o “Fusca Clube de Manaus” no dia 20 de janeiro de 2016. Data que coincidentemente é comemorado o “Dia Nacional do Fusca”.

Segundo o atual presidente do clube, Climário Filho, o objetivo não é criar uma associação, mas sim expor os incríveis modelos que hoje são raridade e fomentar o clima de harmonia entre as pessoas que tem o amor pelo modelo de automóvel em comum.

“O nosso clube tem como objetivo fazer com que todos que tem seu fusca, seja ele deixado pelos pais e avós, tragam o modelo mais querido pelos brasileiros para expor, passear e fazer novas amizades”, comentou o presidente.

Além de Climário Filho como presidente, a diretoria do Fusca Clube é composta por Thiago vice-presidente; Fábio Albuquerque na direção administrativa; Ricardo Borsa como diretor social. Jucem Rodrigues na comunicação e marketing. Sidney Pirangi como diretor financeiro e Kennedy Jacaúna na direção comercial.

O Papai Noel irá percorrer pela área em um Fusca | Foto: Divulgação

O clube, com quase três anos de fundação, já realizou diversas exposições em vários pontos da cidade de Manaus como: estacionamento dos Shoppings Phellipe Daou, Manauara Shopping, Largo Sebastião e o estacionamento recuado da Praia da Ponta Negra. Além disso, o Fusca Clube realizou também dois “roles” – como os amantes do automóvel chamam os passeios – a caminho da cidade Boa Vista, no Estado de Roraima.

Climário ressalta que o evento tem o acesso totalmente gratuito, aberto a qualquer pessoa que esteja passando pela praia da Ponta Negra. Assim como também para quem tiver a “relíquia” dentro da sua casa e queira participar deste último encontro do carro querido pelos brasileiros.

Serviço:

O que – Último Encontro 2019 Fusca Clube de Manaus com Relíquias

Quando – Domingo (22)

Horário – Das 17h às 22h

Onde – Estacionamento recuado da Ponta Negra