Toque amazônico: dicas para ceia de Natal com pratos regionais

A matrinxã recheada é uma das pedidas | Foto: Divulgação

Manaus - Com a chegada das festas de fim de ano e o feriado natalino já batendo a porta, as famílias estão na corrida para a preparação dos pratos que irão compor o banquete de Natal. No Amazonas já é comum unir as receitas típicas desta época do ano com ingredientes da culinária amazônica. O Portal EM TEMPO conversou com duas chefes que deram dicas de pratos regionais.



Para dar início à ceia natalina, a chef de cozinhas quentes, Cida Nogueira, sugere como prato de entrada: banana pacovã servida como se fosse patacón (comida peruana).

“Pegar a banana pacovã da Amazônia. Após o cozimento, amassá-las e levar o forno para torrar. Então serve como se fosse um patê de pirarucu defumado. A salada pode ser um mix de folhas tradicional utilizando algumas folhas de jambu e lascas de tucumã. O molho para a salada pode ser servido com uma geleia de açaí que fica muito boa a combinação”, orientou Cida.

Agora para as pessoas que querem inovar na ceia, indo na contramão de servir aves como peru e chester; o tradicional bacalhau ao forno à portuguesa, um dos pratos mais vistos em ceias natalinas, também pode ser adaptado à culinária regional amazônica. A chef de cozinha e professora de Gastronomia do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Amazonas, Verônica Marques, conta que os amazonenses podem utilizar os produtos encontrados na terra.

O peixe pode ser servido como prato principal | Foto: Divulgação

“Outra opção para fugir do comum é o prato chamado de ‘peixe recheado natalino’. No lugar do bacalhau que é um peixe de água salgada e caro, as pessoas podem usar os peixes da nossa região como o tambaqui e matrinxã, por exemplo. Comprá-los inteiros em feiras abertas onde vendem sem espinhas. Preparar uma farofa de frutas secas como ameixa e até tucumã. Rechear o peixe com a farofa já refogada e levar ao forno para assar e após isso servir o peixe como prato principal”, sugeriu Verônica.

Arroz com tucumã

Considerado por muitos como a “polêmica do natal”, o arroz com uva passa pode ser o divisor de águas durante a ceia natalina. Pensando em evitar pequenos conflitos da presença ou não da fruta cristalizada no acompanhamento, a chef Verônica, conta que o tucumã pode ser um ótimo substituto.

Arroz com tucumã é uma opção para quem não gosta de uvas passas | Foto: Divulgação

“Primeiro ponto positivo que venho a falar é o da sustentabilidade. Escolher um ingrediente que seja possível utilizar o todo, neste caso o tucumã. Após descascarmos todo o tucumã, o caroço pode ser usado como artesanato. Cortá-lo em pedaços menores e agrega-lo ao cozimento do arroz por exemplo, pode dar uma coloração e um sabor incrível”, contou Verônica.

Vamos de sobremesa!

Até mesmo as sobremesas podem receber um toque amazonense. A tradicional “Taça da Felicidade”, feita com frutas, creme de confeiteiro e pudim, pode receber creme de cupuaçu, e pudim aromatizado com cumaru.

Contudo fugindo do comum, as duas chefes comentam que o licor também é uma boa pedida tanto para agregar ao prato quanto para acompanhar como bebida durante as refeições

“O licor artesanal é uma boa opção para finalizar a refeição após o prato principal, pois além de ser uma bebida alcoólica ele também tem o gosto adocicado que combina muito bem. As pessoas podem optar pelos licores tradicionais como maracujá, laranja, como também os sabores regionais como jenipapo e cupuaçu por exemplo”, comentou as chefes.

Agora é só preparar os pratos e se deliciar com uma ceia natalina bem regional.