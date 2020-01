Apoio para blocos e bandas do Carnaval 2020 está disponível em edital

As bandas receberão apoio para o Carnaval | Foto: Divulgação

Manaus - Está disponível para consulta pública o edital da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa para apoio com atrações musicais a blocos e bandas no Carnaval 2020. O documento pode ser consultado no Portal da Cultura, clicando na aba “Editais”. Até o próximo dia 27 de dezembro, a população pode enviar sugestões para o e-mail indicado no site.

O edital prevê o apoio com atrações musicais para até 120 propostas, incluindo eventos em Manaus e no interior, nos meses de fevereiro e março, que contribuam para o desenvolvimento das atividades culturais e artísticas no Amazonas.

Cada proponente poderá inscrever apenas um evento. Entre os critérios de elegibilidade estão a apresentação de documentação completa prevista no edital; comprovação de interesse público e participação popular; realização de, pelo menos, três edições anteriores do bloco ou banda; apresentação de propostas e ações de redução de impactos sociais e ambientais, bem como garantia de direitos, como por exemplo campanhas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, de combate à violência contra crianças e adolescentes, ou de preservação ambiental.

As propostas serão analisadas por comissão técnica composta por três membros, sendo dois servidores da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e uma pessoa a ser definida pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, responsável pela gestão financeira do apoio.

Após a análise das sugestões apresentadas pela população, o edital será publicado no Diário Oficial do Estado.

*Com informações da assessoria