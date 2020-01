Bira, músico do programa do Jô Soares, morre aos 85 anos

Manaus - Morreu na manhã deste domingo o músico Bira, conhecido por integrar o sexteto do extinto 'Programa' do Jô, comandado pelo apresentador Jô Soares na Globo. Aos 85 anos, o baixista sofreu uma parada cardíaca no Hospital Santa Maggiore, na unidade Mooca, em São Paulo, onde estava internado desde a última sexta-feira, após sofrer um AVC.

Baiano natural de Salvador, Ubirajara Penacho dos Reis, sempre conhecido como Bira, acompanhou Jô Soares na televisão durante 29 anos, tanto no SBT como na Globo. Carismático, sua risada era uma de suas marcas na atração e nos bastidores.

O baiano era um dos integrantes do Sexteto, banda formada por Tomati (guitarra elétrica), Osmar Barutti (piano), Chiquinho Oliveira (trompete), Derico (saxofone) e Miltinho (bateria).

O grupo acompanhou o apresentador Jô Soares nos programas Jô Soares Onze e Meia, no SBT, e Programa do Jô, da TV Globo.

Bira ganhou ganhou popularidade no talkshow por sua risada forte e alta.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.