Ornatos natalinos trazem luz e embelezam as ruas de Manaus

Manaus em clima de natal | Foto: Semcom

Manaus - Ruas, avenidas e complexos viários da cidade receberam o brilho do Natal por meio de ornatos. Os enfeites são referente ao “Natal do Abraço” da Prefeitura de Manaus. Em forma de laços, estrelas, sinos, estrelas cadentes, caixas de presentes e anjos, os ornatos natalinos foram instalados em diversas zonas da capital. A ornamentação das ruas faz parte do eixo “Espírito de Natal”, o primeiro dos três eixos da campanha, que visa espalhar o espírito natalino na capital.

A iniciativa, coordenada pelo Fundo Manaus Solidária, busca espalhar as mensagens de fé, amor, esperança e despertar os bons sentimentos na sociedade por meio do resgate do espírito natalino.



Diversos complexos viários ganharam um toque especial do “Natal do Abraço” neste fim de ano. Entre eles, os viadutos da Djalma com Darcy Vargas, Djalma com Boulevard, 28 de Março, Max Teixeira e Constantino Nery com Theomário Pinto ficaram mais iluminados após a instalação de ornatos que remetem à campanha.

Árvores e vários enfeites ornam a cidade | Foto: Semcom

Ruas e avenidas de Manaus também ganharam novas cores com a chegada do Natal. Ornatos especiais foram instalados em postes de diversas vias, em todas as zonas da cidade. Entre as avenidas contempladas estão a Djalma Batista, Mario Ypiranga, Umberto Calderaro, Eduardo Ribeiro, Brasil, Autaz Mirim e Darcy Vargas. Além delas, as ruas Pará e João Valério e os entornos do Shopping Phelippe Daou, da bola do Produtor e do Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10 também foram ornamentados.



Além do eixo “Espírito de Natal”, a campanha tem como eixos o “Noites Felizes”, que consiste na programação cultural com apresentação de corais, fanfarras e grupos musicais em diversas áreas da cidade, e o eixo dos “Almoços Solidários”, em que são promovidos almoços natalinos em áreas periféricas da cidade com pessoas, reconhecidamente, em situação de vulnerabilidade social.

