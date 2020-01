Pocket show “Filho de Deus Menino Meu” é apresentado em Shopping

Manaus - Quem visitar o Millennium Shopping nesta segunda-feira (23), às 19h, poderá conferir o pocket show do espetáculo “Filho de Deus Menino Meu”, da Igreja Católica Comunidade Shalon. O musical, que já foi apresentado em várias cidades do Brasil e exterior, é uma adaptação do livro homônimo da autora Maria Emmir Nogueira

Quem visitar o Millennium Shopping nesta segunda-feira (23), às 19h, poderá conferir o musical | Foto: Divulgação

. A apresentação acontecerá na praça de alimentação do mall e o acesso é gratuito.

Diferente de tudo que é apresentado no período do Natal, o espetáculo mostra a história de um grupo de andarilhos, a Trupe da Encarnação, que encena mundo afora o nascimento do Filho de Deus, prendendo a atenção do público no melhor do estilo mambembe, com uma mensagem de alegria e um jeitinho pra lá de bem humorado.



Emoção Sem Fronteiras



Além disso, o centro de compras também realiza a ação solidária “Emoção Sem Fronteiras”, que irá ajudar o Lar das Marias, instituição que oferece apoio a mulheres com câncer. Em um espaço localizado ao lado do Instituto de Ensino Superior Brasileiro (ESB), o público poderá conhecer, até o dia 23 de dezembro, o trabalho desenvolvido pela entidade e ainda doar produtos de higiene pessoal.



O Lar das Marias é uma instituição que oferece apoio a mulheres com câncer. Foi fundada em 2006 e, atualmente, atende a 20 mulheres e acompanhantes. A entidade oferece hospedagem com alimentação completa, agendamentos e traslado para as consultas, exames e tratamentos, além de acompanhamento de psicólogo e assistente social.



Horário especial



O Millennium Shopping informa o seu horário de funcionamento para este período do ano. Até dia 23 de dezembro, o empreendimento segue no horário padrão, com a praça de alimentação funcionando das 10h às 22h, as lojas e quiosques das 9h às 21h.



Na véspera de Natal e de Ano Novo, dias 24 e 31, o shopping opera em horário diferenciado. A praça de alimentação será das 10h às 17h, e lojas e quiosques das 9h às 17h. Já nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, a praça de alimentação e lojas não irão abrir, apenas as salas de cinema da rede Cinépolis irão funcionar a partir das 13h30.