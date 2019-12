Faça um pudim de tapioca fácil e rápido para a ceia de Natal

Pudim de Tapioca | Foto: Reprodução

Natal está chegando e você quer fazer algo diferente, mas ainda não sabe o quê? Que tal um pudim de tapioca?

Essa sobremesa é a combinação de tapioca granulada com leite de coco e os ingredientes tradicionais do pudim de leite: leite condensado, ovos e leite e demora apenas 2h30 e rende até 4 porções.

Ingredientes

1 caixa de leite condensado

1 vidro de leite de coco

1½ xícaras de leite (360 mililitros)

1 xícara de tapioca granulada

3 ovos (claras e gemas)

4 colheres de sopa de coco ralado

1 xícara de açúcar (160 gramas)

Modo de Preparo

Passo 1

Hidrate a tapioca em um recipiente, despeje a tapioca granulada, o leite de coco e uma xícara de leite. Mexa bem e deixe descansar de 30 a 40 minutos. Para fazer o caramelo do pudim basta adicionar uma xícara de açúcar em uma forma de pudim (com um furo no meio) e deixar derreter em fogo baixo. Cuidado para não queimar o caramelo.

Passo 2

Agora junte a tapioca hidratada com meia xícara de leite, 3 ovos e a caixa de leite condensado. Bata até ficar homogêneo. Para o cozimento do pudim você poderá optar por duas formas: banho maria na panela (feito na boca do fogão) ou banho maria no forno. Eu fiz em uma panela, pois além de mais prático, o cozimento é mais rápido.

Passo 3

Para fazer banho maria na panela basta acrescentar um dedo de água na panela (ou até cobrir o fundo) com uma colher de chá de vinagre para não escurecer a panela. Agora é só ajeitar a fôrma de pudim dentro da panela.

Passo 4

Despeje a mistura do pudim na forma caramelada, tampe a panela e deixe cozinhar no fogo por 30 minutos. Para saber se o pudim está pronto, pois o tempo pode variar de acordo com a chama do seu fogão, faça o teste da faca: enfie a faca no pudim e se sair limpa, seu pudim estará pronto!

Passo 5

O modo de preparo no forno é mais demorado: coloque em uma assadeira água quente, ajeite a forma com a mistura de pudim tampada com papel alumínio nessa forma e deixe no forno por cerca de 1 hora temperatura 180ºC.

Passo 6

Deixe o pudim ou bolo de tapioca granulada esfriar por, pelo menos, uma hora após o término do cozimento. Depois, leve-o para a geladeira e deixe por, no mínimo 2 horas, e desenforme. Para aproveitar o caramelo que ficar grudado no fundo da fôrma após desenformar, acrescente meia xícara de água e deixar ferver até virar uma calda. Está pronto!

*Com informações da midiamax