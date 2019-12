Pré-réveillon do American Bar agita a última sexta do ano, em Manaus

Manaus - O cantor Mavi Cardoso e os DJs Jorge Neto e Korea são as atrações do pré-réveillon do American Bar, que ocorre nesta sexta-feira (27), a partir das 18h, no espaço localizado na Churrascaria Búfalo , na Rua Pará, Vieiralves.

A festa será a última do ano promovida pelo American Bar e promete encerrar 2019 com “chave de ouro” com uma mistura de pagode, funk, sertanejo e muita música eletrônica.

A proposta do evento é ser um super happy hour para quem quer confraternizar com os amigos antes da virada do ano, bem como “esquentar” o clima para as festas de réveillon.

Além de curtir as atrações, o público poderá aproveitar a promoção de chope em dobro das 18h às 20h. Os ingressos estão à venda no local da festa por R$ 20 a pulseira e R$ 100 a mesa com quatro lugares. Mais informações através do telefone: (92) 99478-4950.

*Com informações da assessoria