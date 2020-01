Banda do DJ Evandro Jr. abre temporada de Carnaval em Manaus

Manaus - Evento que tradicionalmente abre a temporada de Carnaval em Manaus, a Banda do DJ Evandro Jr. acontecerá no dia 4 de janeiro (sábado), na Arena da Amazônia, com entrada gratuita. Em 2020, a banda chega a 19ª edição e reunirá 24 atrações, em 12 horas de festa.

Os shows acontecerão de 17h até 5h da manhã, em dois palcos: o Elétrico, com apresentações de artistas de diversos gêneros musicais; e o Forró, montado especialmente para o lançamento do DVD “As 10+ do forró”, gravado em novembro também na Arena da Amazônia.

“Nosso público é eclético, Manaus abraça todos os estilos musicais o ano inteiro. No Carnaval não poderia ser diferente, então reunimos artistas de samba, pagode, sertanejo, arrocha, brega e forró para fazer um mix que agrade a todos”, comenta Evandro Jr., promotor do evento.

No palco Elétrico se apresentarão Prata Filho, Daniel Trindade, Vem K Sambar, Jardel Santos, João Victor e Rodrigo, Vanessa Auzier, Wanderley Andrade, DJ Evandro Jr XDX, Uendel Pinheiro, Guto Lima, George Japa e Grupo Estrelas. E ainda haverá participações de Rogerinho da Bahia, DJ Uchôa, e dos MCs Pixadão, Picolé, K12 e Aleff.

No palco Forró terá Xote Real, Meu Xodó, Ostentação, Feras do Forró, Erlly F. Di Respeito, 100% Abusado, Forró Festança, Felipe Salles, Forró Ideal, Xandinho, Xote com Pimenta e Forró na Pegada. Participações de Toinho, Forrozão Mil Grau, e dos DJs Paulo Marques, Reginaldo Fontinele e Evandro Jr.

Megaestrutura

A banda contará com uma megaestrutura, com som e luz de primeira, incluindo LEDs gigantes nas laterais dos palcos que vão fazer a diferença.

“Todos os anos nos preocupamos em fazer uma grande festa mantendo a folia de uma banda de rua, mas com a estrutura faraônica de um evento nacional e toda a segurança necessária, com mais de 200 homens de segurança particular, bombeiros, paramédicos, duas ambulâncias; além do apoio dos órgãos competentes”, pontua Evandro Jr.

A entrada será gratuita, mas para os que preferem curtir a festa em espaços mais reservados, a Banda do DJ Evandro Jr. também terá dois Camarotes Área VIP com open bar de cerveja, caipirinha, água e refrigerante das 22h às 4h da manhã. Os ingressos já estão à venda na Fuga de Lula (Saldanha Marinho, no Centro), Loja Pelica (Shopping Grande Circular), Lorinho Cell (principal do Manoa) e no Lanche do DJ Evandro Jr (Av. Tefé, no Japiim) ao preço de R$ 100, em todos os cartões. Quem comprar antecipado terá direito a abadá.

Sobre a banda

Realizada desde 2002, a Banda do DJ Evandro Jr. vai beneficiar esse ano mais de 200 artistas locais (músicos, dançarinos, cantores, apresentadores).

Até a 18ª edição, mais de 200 mil pessoas curtiram a banda. Em 2019, a festa teve recorde de público, com estimativa de mais de 35 mil pessoas.

Em 2020, a Banda do DJ Evandro Jr. vai gerar emprego e renda para mais de mil pessoas, direta e indiretamente, entre profissionais como divulgadores, produtores, arquitetos, engenheiros, prestadores de serviço de bar, montadores, serviços gerais, técnicos de som e luz, músicos, roadies, DJs, apresentadores entre outros.

A Banda do DJ Evandro Jr. 2020 tem patrocínio da cerveja Itaipava, água Puríssima e da cachaça Cabaré.

Solidariedade

A Banda do DJ Evandro Jr 2020 mais uma vez terá um lado social. Como o acesso será gratuito, quem puder contribuir com 1kg de alimento não perecível, a Pastoral da Família estará no local recebendo as doações para, posteriormente, distribuir o que for arrecadado para associações de caridade.

Serviço

O que é: Banda do DJ Evandro Jr 2020

Quando: Dia 4 de janeiro, sábado, a partir das 17h

Onde: Arena da Amazônia

Quanto: Entrada gratuita

Camarote Área VIP Open Bar – R$ 100, com cerveja, caipirinha, água e refrigerante liberados das 22h às 4h

Informações: (92) 98440-6710 / 99121-6770 / 99414-3663

*Com informações da assessoria.