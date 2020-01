Último fim de semana do ano terá shows e recital no Centro Histórico

Manaus- Três shows e um recital marcarão o último fim de semana de 2019 nos espaços administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa no Centro Histórico de Manaus. Na programação tem “The Beatles Bossa Clube” e “Edilson Santana in concert” no Teatro Amazonas; “Recital de Violoncelos” no Centro Cultural Palácio da Justiça ; e o encerramento da primeira edição do projeto “Domingo Autoral”.



No sábado (28), às 20h, as cantoras Giselle Menezes, Nay Souza, Mirian Abad e Lívia Prado apresentam “The Beatles Bossa Clube”, no Teatro Amazonas. No show, cada cantora defende seu estilo e personalidade como intérprete, apresentando versões exclusivas dos garotos de Liverpool. No repertório, canções como as consagradas “Hey Jude”, “Yesterday”, “Something” e “Come Together”, além da última inspiração dos Beatles, “Blackbird”, lançada após a morte de John Lennon. “The Beatles Bossa Clube” conta com o comando do renomado pianista e arranjador Carlinhos Bandeira. Os ingressos estão à venda ao preço único de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada), na bilheteria do Teatro e no site Bilheteria Digital. Classificação: livre.

No domingo (29), às 10h, o Centro Cultural Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, Centro) abrirá as portas para o “Recital de Violoncelos”, com violoncelistas da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica e do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. Classificação livre e entrada gratuita.

Também no domingo, no Teatro Amazonas, às 19h, acontecerá o “Edilson Santana in concert”, no qual o cantor interpretará clássicos da música nacional e internacional. Em uma hora e meia de performance, Edilson revisitará sucessos reconhecidos mundialmente como “Lady Love” (Lou Rawls), “I Wanna Be Where You Are” (Vonghn Gray), “Just Once a Time” (James Ingram), “Cherries” (Cool and The Gang), “Never Give Up On a Good Thing (George Benson), “Saigon” (Emílio Santiago), “Sangrando” (Gonzaguinha), “Unforgettable” (Nat King Cole), “My Way” (Frank Sinatra), “I Left My Heart In San Francisco” (Tony Bennet), “Me And Mrs. Jones” (Billy Paul) e “Hello” (Lionel Richie). Entrada gratuita. Show não recomendado para menores de 16 anos.

Finalizando a programação do ano, tem o “Domingo Autoral”, às 19h. O encerramento da primeira edição do projeto será no Largo de São Sebastião e terá o Grupo Gaponga como atração. A cantora Ellen Fernandes será a convidada da noite. No repertório, estão sucessos do grupo como “Água doce”, “Pinicapau” e “A gaiola e o passarinho” (Celdo Braga); “Canoeiro” (Fábio Silva), “Elementos” (Celdo Braga e Sergio Souto), “Cuidar da Terra” (Celdo Braga e Candinho), “Cantos da floresta” (Celdo Braga, Osmar Gomes e Raimundo Angulo); “Ave Luz Maria”, “Vitória Régia”, “Tracajá” e “Tempo das águas grandes” (Celdo Braga e Sofia Amoedo). Acesso gratuito.

