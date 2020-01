'Minha Mãe é uma Peça 3': mais engraçada do que nunca

Paulo Gustavo está de volta às telas com o terceiro filme da franquia ‘Minha Mãe é uma Peça’. | Foto: Reprodução

Paulo Gustavo está de volta às telas com o terceiro filme da franquia ‘Minha Mãe é uma Peça’. Dessa vez, Dona Hermínia está mais azucrinada, hipocondríaca e desaforada do que nunca por conta da saída de Juliano e Marcelina de casa.

Uma das estreias nacionais mais aguardadas do ano promete lotar os cinemas e ser mais um recorde de bilheteria.

Nesta continuação, Paulo Gustavo encarna uma Dona Hermínia já aposentada, entediada, morando sozinha e contando com a empregada Waldéia como sua única companhia. A solidão deixa a protagonista ainda mais desvairada e sedenta por dar pitaco na vida dos filhos sempre que consegue. Sem querer entender que Juliano e Marcelina cresceram e não precisam mais da superproteção materna, D. Hermínia aciona as mais inusitadas e hilárias válvulas de escape para passar o tempo.

‘Minha Mãe é uma Peça 3’ cumpre com o que promete fazendo a audiência rir das loucuras de sua protagonista.O fato é que a estrela de Paulo Gustavo continua brilhando ao criar novas tiradas e piadas certeiras com as quais o público se identifica.

Como de costume, o filme faz uma divertida homenagem à musa inspiradora do comediante, sua mãe Déa Lúcia, a quem Paulo dedica o longa, e conta novamente com a aparição de seu marido, Thales Bretas, dessa vez acompanhado dos filhos do casal.

O final tem um tom de despedida, como se este fosse o último filme da franquia. Se realmente a quarta produção não vier, ‘Minha Mãe é uma Peça’ terá saído de cena em grande estilo.

Assista o trailler do filme: