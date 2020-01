Festival de Parintins 2020 já tem 30% dos ingressos vendidos

Manaus - Em menos de 30 dias após a abertura da comercialização dos ingressos para o Festival Folclórico de Parintins 2020, a operadora Amazon Best afirma que já alcançou 30% da venda dos acessos pagos. Setores como as arquibancadas especiais dos bois Caprichoso e Garantido já estão quase todos esgotados e há setores de camarote que já se encontram com 100% dos ingressos vendidos.



“Isso significa que o evento está forte, a economia se recuperando e acelerando o crescimento. Além disso, é uma forma de reconhecimento pelo trabalho profissional que a Amazon Best tem feito nos últimos três anos, tanto nas vendas quanto na divulgação do Festival, somado aos crescimentos das apresentações dos bois Caprichoso e Garantido na arena do bumbódromo”, resumiu o diretor-presidente da Amazon Best, Valdo Garcia.

Como comprar

Para quem busca se programar e adquirir ingressos com antecedência os valores não sofreram alteração em relação a 2019, custam de R$ 200 a R$ 1.150 e podem ser adquiridos pelo site www.festivaldeparintins.com.br e também no escritório operadora, localizado na rua Nova Prata, 225, Conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças.

Hospedagem Além dos ingressos, também estão disponíveis pacotes de hospedagem para o Festival 2020, em pousadas com suítes duplas, triplas e quádruplas, no período de 25 a 29 de junho de 2020 integral e sem prorrogação. Os valores para suítes variam de R$ 3.400 a R$ 5.480. Esses valores podem ser pagos à vista ou em até 6x sem juros no cartão de crédito. Mais informações também podem ser obtidas pelos números (92) 3345-9527 e (92) 99376-8133 ou pelo email [email protected]

O 55º Festival Folclórico de Parintins acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2020.





*Com informações da assessoria de imprensa