Réveillon: dicas de onde celebrar a chegada de 2020 em Manaus

Manaus - Faltam poucos dias para a chegada de 2020 e as festas da virada não param de surgir. Seja com os familiares, amigos, agitação ou mais reservada, o importante é festejar. Se ainda está em dúvida sobre o seu destino no dia 31 de dezembro, o Portal EM TEMPO preparou uma lista de lugares para celebrar a chegada do ano novo, em Manaus. Confira!

Ponta Negra

A virada mais famosa de Manaus é para quem gosta de agitação, pé na areia e muitos, muitos fogos: a prefeitura promete, para este ano, 10 minutos de queima. Um dos principais nomes do funk da atualidade, o cantor Jerry Smith, será a atração nacional do Réveillon na Ponta Negra.

Além do funkeiro, passarão pelo palco, que já está sendo montado, The Beatles Bossa Club, Grupo Cacildes, Marcos Paulo, Uendel Pinheiro, Guto Lima e DJ May Seven.

Tropical Executive

Também na Ponta Negra, uma das opções é o “Réveillon Exclusive”, no Tropical Executive. Além da festa, o hotel oferece pacotes de hospedagem e ceia.

A festa começa às 21h, com open bar até as 3h. Para animar o Réveillon, sobem ao palco o cantor sertanejo Marcio Cigano, das 21h30 às 23h40; o bloco de carnaval Cauxi Eletrizado, de meia-noite à 1h45; e a banda Official 80, das 2h às 4h, com sucessos do pop rock.

Para a ceia, o cardápio irá unir a culinária internacional aos sabores regionais para criar opções de entrada, prato principal, buffet infantil e sobremesa.

Jerry Smith é a atração principal do Réveillon na Ponta Negra | Foto: Divulgação

Shopping Phellipe Daouu e Orla do Amarelinho

A festa do Réveillon de Manaus 2020 também acontece no Shopping Phelippe Daou, na Zona Leste, e na orla do Amarelinho, no bairro do Educandos. Nos dois lugares, também haverá queima de fogos com duração de cinco a oito minutos.

Pelo palco do Shopping Phelippe Daou, passarão os artistas Canto da Mata, Pegada do Gueto, Berg Guerra, Guto Lima, Tomi Xote, Toinho Forró Show e DJ Carol Amaral. Já na orla do Amarelinho, as atrações confirmadas são Paulo Onça, Uns e Outros, Frutos do Pagode, Banda Impakto, Forró Já Quero e Jyou Guerra.

Reveillon Copacabana 2020

Localizada na avenida do Turismo, Tarumã, o Copacabana Choperia terá mais de 6 horas de muita animação, o cantor Jerry Smith vai fazer a festa e comandará a explosão dos fogos que brindará o novo ano com muita alegria. Além de shows dos cantores Prata Filho, Uendel Pinheiro, Jyou Guerra, Wanderley Andrade, e das bandas Vem K Sambar e Marrakeshe. E, durante os intervalos, DJs Daniel Barreto e Leiru tocam em seus set lists as músicas que fizeram sucesso em 2019.

Os ingressos da pista custam R$ 60 com open bar de cerveja, vodca nacional, caipirinha, refrigerante e água, e podem ser adquiridos nas lojas MG surf (Shoppings Grande Circular e Sumaúma) e na Bob’s (Djalma Batista).

Coco Bambu



Localizado no shopping Ponta Negra, o Coco Bambu irá oferecer o famoso e delicioso cardápio da casa. Os convidados terão comodidade, segurança e garantia de uma virada de ano inesquecível. A festa terá o tema "Uma noite em Vegas". Mais informações clique aqui .

O Porão do Alemão é uma ótima pedida para quem virar o ano ouvindo clássicos do rock | Foto: Divulgação

Réveillon Porão 2020

A casa de rock mais querida de Manaus também preparou uma programação especial para a virada do ano. Com o “Megaespecial Legião Urbana” com Nathã Mariana, o melhor cover de Renato Russo do Brasil, a line-up do Porão do Alemão também conta com as apresentações das bandas Goodfellas Rock Trio e Oblivion.

Os interessados em participar podem adquirir o primeiro lote antecipado na bilheteria do Porão, localizada na estrada da Ponta Negra, São Jorge, Zona Oeste. Os valores dos ingressos são: R$ 5 (pista); R$ 20 (pista + ceia); R$ 40 (meia- entrada VIP + ceia).

Réveillon do Red Dog Pub

Entrando com o pé direito em 2020, a casa de shows Red Dog Pub preparou um réveillon com open bar cerveja, refrigerante, água e caipirinha. O pub oferece também um adicional de café da manhã para quem quiser retomar as energias para o começo desse próximo ano.

O open bar custa R$ 80; para quem se interessar em adicionar o café da manhã, a entrada fica por R$ 100. Os ingressos físicos podem ser adquiridos na sede do pub, localizada na rua Rio Içá, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Sul de Manaus.

Réveillon Curupirado

Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, localizado na avenida Sete de Setembro, Centro de Manaus, preparou uma festa muito legal com parceria dos artistas manauaras.

Manaus tem várias opções para celebrar o ano novo | Foto: Divulgação

Esse ano, a festa é comandada pelo Victor Xamã cantando rap, Marcia Novo com o melhor do brega e boi-bumbá, Gil Valente e Carolina Bertolini trazendo o melhor da música popular brasileira (MPB) e música popular amazonense (MPA). E, claro, como o novo ano já começa com o Carnaval, não poderia ficar de fora a Bateria da Reino Unido. Junto dessa festa, o réveillon conta com a participação dos artistas Antônio Bahia e do Frederico Ramos da banda The Stone Ramos.

Nesse dia especial, os frequentadores poderão desfrutar de chopp pilsen liberado. Além de caipirinha, cairpiroska, caipirinha curupira, caipirinha paraense e caipirinha especial. E, para o público conseguir curtir a noite toda, também serão servidos água e refrigerante. Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 70 no local da festa e também pelo site do Sympla.

Réveillon da Diversidade

O Coletivo “Miga, Sua Lôca” não poderia estar de fora deste grande evento. E, pensando nisto, o Festival Afro-Amazônico de Yemanjá, realizado todos os anos no final de Dezembro na Praia da Ponta Negra, está abraçando a comunidade LGBT+ com dois eventos: Pré-Réveillon da Diversidade no dia 28 de Dezembro e o Réveillon da Diversidade no dia 31 a 1 de Janeiro de 2020.

A abertura do pré-réveillon começa no sábado (28). No domingo (29), acontece o pré-réveillon da Cultura Negra com capoeira, escolas de samba e pagode. Na segunda-feira (30), acontece a noite da ancestralidade com oferendas e homenagens dos terreiros às divindades. E, na terça-feira, véspera de feriado, acontece o Réveillon da Diversidade. A programação é totalmente gratuita.

2020 será recebido com muita festa em Manaus | Foto: Divulgação

Réveillon com Guto Lima

A casa de forró João de Barro também preparou uma grande festa para começar o ano de 2020 agitado. O Réveillon conta com o Guto Lima, o “Rei do Arrocha” como atração principal. Além dele, a programação conta com os artistas Toinho, dupla “Peneirado” e o grupo “Balança Aí”. A entrada é gratuita até às 1h. Após isso, o acesso custa R$ 30.

“Réveillon das Santinhas”

O Rancho Sertanejo, localizado em frente ao Aeroclube de Manaus, na avenida Prof. Nilton Lins, bairro Flores, realiza o “Réveillon das Santinhas” com os artistas: Forró na Pegada, grupo 100% Abusado, Dj Evandro Jr & Xiado da Xinela e DJ Reginaldo Fontinele.

O acesso à casa de sertanejo está liberado até meia-noite do dia 31 de dezembro. Após isso, a entrada custará R$ 25 por pessoa. A área VIP com open bar das 22h às 4h da manhã de cervejas (Brahma, Skol, Itaipava), caipirinha, caipiroska, água e refrigerante pode ser adquirida antecipadamente por R$ 50.

É o primeiro réveillon da PUMP White na Arena da Amazônia | Foto: Divulgação

Réveillon PUMP White

Essa virada de ano promete ficar para a história com o Réveillon Ao Vivo e a Cores + Pump White. O evento acontece no dia 31 e conta com a parceria do Grupo Simões, e a bebida oficial da festa será a Amstel Lager, cerveja puro malte, leve e saborosa, produzida com ingredientes naturais e sem aditivos. Este será o primeiro réveillon da Arena da Amazônia e os ingressos custam R$ 55 (pista) e R$ 180 (full open bar).

Os pontos de vendas dos ingressos da Réveillon Ao Vivo e a Cores + Pump White são: Mr. Cheney do Manauara Shopping, Casa do Eletricista (no Centro), Di Caputti (no Mundi), E-Life Academia (no Vieiralves), lojas Calvin Klein do Manauara e Amazonas Shopping, MG Surf do Sumaúma Park Shopping e Shopping Grande Circular, e o site ingressofly.com.

Outros pontos da cidade, como o Viver Melhor, na Zona Norte, e Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste, também receberão apoio da Prefeitura de Manaus para as festas da virada do ano.