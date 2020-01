Atriz Hilda Rebello, mãe de Jorge Fernando, morre aos 95 anos

Hilda Rebello, mãe de Jorge Fernando, morreu aos 95 anos neste domingo (29) | Foto: Divulgação

Manaus - Hilda Rebello –mãe de Jorge Fernando, ex diretor da Globo– morreu neste domingo (29), aos 95 anos. A atriz estava internada UTI do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde o dia 7 de dezembro, com quadro de infecção respiratória. O falecimento veio apenas dois meses após o de seu filho, que foi vítima de uma parada cardíaca.

“Gostaria de informar que nossa amada e doce atriz Hilda Rebello — mãe, avó, bisa e amiga de todos — faleceu hoje. Descanse em paz matriarca dos Rebellos. Corre pros braços do seu filho querido, Jorge Fernando”, disse a nota divulgada pela família.

As cerimônias de velório e cremação acontecerão nesta segunda-feira (30). O velório será entre 10h e 13h30 na Capela 1 do Crematório da Penitência, no bairro Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. No último domingo (22), os familiares da atriz pediram orações pela recuperação dela, que estava internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Pró-Cardíaco, lutando contra uma infecção respiratória.

“Aos amigos e fãs, queremos pedir uma corrente de orações pra vozinha Hilda Rebello que está no CTI do Hospital Pró-Cardíaco. Desde da partida do seu filho Jorge Fernando tem sido difícil se manter forte e agora, aos 95 anos, precisa reverter um quadro complicado de infecção respiratória. Vamos vibrar por ela que é tão iluminada, doce e amada! Obrigada a todos“, destacou a legenda de uma foto de Hilda e Jorginho.

Hilda foi hospitalizada quase dois meses depois da morte do diretor da Globo, Jorge Fernando, que se recuperava de um AVC sofrido em 2017. No dia 1º de dezembro, ela celebrou 95 anos de idade e recebeu muitas mensagens de carinho.

O hospital Pró-Cardíaco emitiu uma nota de falecimento; leia na íntegra:

"Rio de Janeiro, RJ (29 de dezembro de 2019) - O Hospital Pró-Cardíaco informa que a Sra. Hilda Rebello faleceu na madrugada deste domingo (29/12), em decorrência de complicações associadas à infecção respiratória. A instituição se solidariza com os familiares e amigos da Sra. Hilda Rebello."

Carreira de Hilda Rebello

As trajetórias artísticas de Hilda Rebello e Jorge Fernando se confundem. Enquanto diretor, ele promoveu a estreia dela na TV, através de "Que Rei Sou Eu?" (1989), clássico escrito por Cassiano Gabus Mendes. Ela também esteve ao lado do filho em "Rainha da Sucata" (1990), "Vamp" (1991), "Deus Nos Acuda" (1992), "A Próxima Vítima" (1995), "Zazá" (1997), "Era Uma Vez…" (1998), "Vila Madalena" (1999) e "As Filhas da Mãe" (2001).

Em 2003, viveu Matilde, de Chocolate com Pimenta, uma de suas personagens mais famosas. Dez anos depois, Hilda e Jorge Fernando protagonizaram o humorístico Divertics, onde a atriz surgia em cena para repreender o filho quando ele se “atrapalhava” na direção. O último trabalho da atriz foi em Haja Coração, como dona Marieta, em 2016.