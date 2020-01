Andreia Ribeiro, ex-vocalista da banda Toda Boa, morre após mal súbito

Selfie tirada pela cantora Andreia Ribeiro momentos antes do mal súbito em José de Freitas (PI). | Foto: Divulgação

Manaus - A cantora de forró Andreia Ribeiro, ex-vocalista da banda "Toda Boa", faleceu na manhã deste domingo (29). Andreia foi internada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT) após passar mal durante um show de pré-réveillon, que realizava na praça principal da cidade José de Freitas, município localizado a 48 quilômetros de Teresina.

De acordo com as informações, a cantora teve um mal súbito, bateu com a cabeça no chão do palco e foi levada ao hospital de José de Freitas (PI). No entanto, teve que ser encaminhada para o HUT em Teresina, por volta das 5h desta manhã. Na capital piauiense, Andreia Ribeiro deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas faleceu após três paradas cardíacas.

O vice-prefeito de José de Freitas, Antônio Abreu, disse ao G1 que a cantora participava de um evento de pré-réveillon na cidade. "Andreia tirou uma foto que iria ser mandada para a mãe dela, começou a cantar uma outra música quando desmaiou", disse ele. A ex-vocalista da banda de forró "Toda Boa" estava em carreira solo e recentemente havia lançado o single "Hoje Vai Ter Piseiro".

O corpo da cantora será velado a partir das 16h, na capital Teresina. Em seguida, o corpo será transportado a São Paulo, cidade natal de Andreia, onde será enterrado na presença de seus familiares.