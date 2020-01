Rafael Britto canta grandes sucessos do rock em no Nova Cidade

Manaus- Nessa primeira sexta feira do ano (3), o vocalista da banda Rahvox Rafael Britto, estará iniciando a temporada de shows solo com o acústico no Brutus Gastrobar.

Brutus fica localizado, na avenida Margarita, próximo ao DB do Nova Cidade, na Zona Leste de Manaus. Rafinha sobe ao palco a partir das 23h tocando sempre o melhor do rock nacional.

Na Playlist musical estarão os maiores sucessos de Titãs, Paralamas do Sucesso, Jota Quest, Cazuza dentre muitos outros.

Brutus Gastrobar

O bar possui além de cerveja gelada e música ao vivo, os mais deliciosos petiscos e hambúrgueres artesanais que fazem qualquer um, abrir logo o apetite. Então já sabe o que fazer na primeira sexta do ano né? Não vai perder

*Com informações da assessoria