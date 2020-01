Vídeo: Garantido faz homenagem a Arlindo Júnior

Arlindo Jr. se emociona ao cantar com Israel Paulain | Foto: Reprodução

Manaus- A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido prestou homenagem ao cantor Arlindo Júnior ao postar um vídeo em que o apresentador do programa #Toadas do BNC, Israel Paulain, interpreta a toada “Boi do Carmo” de Chico da Silva com o "Pop da Selva". Durante a apresentação, o eterno levantador de toadas do Caprichoso não consegue conter a emoção e vai às lágrimas.

Arlindo Jr. anunciou em 2016 que estava com câncer na pleura e passou por constante tratamento em São Paulo. O artista morreu na noite de domingo (29), por volta das 22h45, em um hospital particular de Manaus após complicações no quadro de saúde e estava em coma induzido após sofrer parada cardio respiratória.

Homenagens

A homenagem do boi contrário ao levantador de toadas demonstrou que a rivalidade está apenas dentro da arena do Bumbódromo. Fãs se solidarizaram com familiares e amigos e relembraram do grande artista durante e fora do festival folclórico de Parintins. "Que momento lindo do Pop da Selva. Obrigada por ser a voz da floresta", disse uma fã no vídeo.

"Uma homenagem do boi do povão a este artista do boi contrário que conquistou o Festival de Parintins", enfatizou a postagem na página oficial do boi Garantido.

O levantador de toadas deixou um legado de mais de 30 anos ao boi-bumbá | Foto: Reprodução

Em nota, os representantes do boi da baixa do São José, o presidente Fábio Cardoso e o vice-presidente Messias Albuquerque, relembraram a grande contribuição de Arlindo para a cultura popular. Confira o texto na íntegra:

A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido vem lamentar profundamente a morte prematura de um dos maiores personagens do Festival Folclórico de Parintins, o cantor e compositor Arlindo Júnior, o eterno Pop da Selva. Arlindo que por décadas elevou o nome da nossa cultura faleceu na noite deste domingo, 29 de dezembro, em Manaus. O Pop da Selva foi guerreiro até o final na sua comovente luta contra o câncer.

A sua história, Pop da Selva, está eternizada a todos que amam o maior festival folclórico do planeta.A toda família, amigos e admiradores deste grande homem, a sincera solidariedade do Boi Garantido.

O adeus ao "Pop da Selva"

O velório está sendo realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, bairro Flores Zona Centro-Sul de Manaus. O presidente do Boi-Bumbá Caprichoso, Jender Lobato, decretou luto de 7 dias pelo falecimento do Pop da Selva.

As torcidas azulada e encarnada se deslocam desde o início da manhã até o local do velório. Vestidos com os abadás, prestam as últimas homenagens ao artista. Já estiveram no local o cantor Prince do boi, a vereadora Mirtes Salles e o senador Eduardo Braga.

Veja o vídeo da homenagem: