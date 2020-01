Confira as cores e simpatias para começar o ano com o pé direito

Manaus - Na contagem regressiva para a chegada do ano novo, que traz 366 novas oportunidades para cumprir metas, conquistar sonhos e alcançar objetivos, muitas pessoas recorrem às simpatias que prometem concretizar o desejo mais intenso de quem faz. Seja ele no amor, na vida financeira ou no ambiente profissional, realizar pequenos rituais com bastante fé pode trazer a tal esperada felicidade.

Segundo o tarólogo Richard Borges, as previsões para o ano de 2020 são animadoras, mas também expressam alertas. Na astrologia, todo ano é regido por um astro, e o de 2020 é o Sol, ao lado de Xangô – orixá regente de 2020.

Richard comentou que o ano de 2020 vai ser regido pelo Sol | Foto: Leonardo Mota

“2020 será regido pela energia do Sol. Independentemente da cor, o Sol emite a luz de volta para os nossos olhos. Ele traz uma forte conexão com a Luz Divina e iluminação pessoal. O Orixá regente é o Xangô, cuja expressão divina é forte, viril, virtuosa e justa. Ele fará jus ao seu legado justiceiro e bondoso. A terra vai tremer, tempestades e vulcões adormecidos irão mostrar sua força oculta. Desencarnes coletivos serão mais comuns, o que se deve ao Karma em ação mais expressiva. O fogo será elemento de destaque. Curas para doenças crônicas irão avançar de maneira significativa. Uma máquina revolucionária virá para facilitar ainda mais a medicina. A energia solar será amplamente explorada”, garante o tarólogo.

Qual a cor ideal para o ano novo?

Pelo fato de o astro regente ser o Sol, o astrólogo orienta que é importante estar atento ao que o Sol irá iluminar dentro de cada um, eliminando as energias negativas do ano, que podem querer prosseguir em 2020.

O branco e o amarelo são ótimas escolhas para passar a virada do ano | Foto: Divulgação

“Devemos pensar no que iremos emitir? O que o Sol está iluminando dentro de nós? Será se não tem algo de ruim que estamos trazendo à tona? É um ano que não podemos amarelar. 2020 é um ano cuja soma é 4 – não contamos o zero – o numeral 4 tem uma perna que está ligado a uma base, ou seja, algo mais pé no chão. Não podemos brincar com a qualidade dos nossos pensamentos, tudo pode vir à tona”, orienta Richard.

Por conta disso, Richard orienta que as cores ideais para a virada do ano, em ordem de importância, são: branco (paz); dourado (prosperidade); amarelo (felicidade) e prata (sintonia das energias do corpo, saúde).

O prata e o dourado também estão na paleta de cores ideal para a virada | Foto: Divulgação

O tarólogo também contou que as simpatias com girassol são uma ótima escolha para atrair o que se deseja no ano de 2020. O girassol é uma flor que se direciona na posição em que a luz do Sol reflete. As sementes de girassol são capazes de atrair boas energias aos ambientes e às pessoas que as cultivam.

Simpatias com sementes de girassol são bem-vindas para a chegada de 2020 | Foto: Divulgação

Girassol da riqueza

Em um domingo pela manhã, plante 11 sementes de girassol. Mentalize as flores crescendo e que está sentindo o calor e a energia do sol em seu corpo. Com muita fé, pense que suas finanças vão melhorar. Cuide da planta com carinho.

Encontrar o par perfeito



Escreva o nome de seus pretendentes em pétalas de girassol. Coloque-as num prato e deixe por uma noite no sereno. O vento vai levar as pétalas e a que sobrar estará com o nome do seu par perfeito. Se sobrar mais de uma, deixe o prato novamente no sereno. Faça isso até sobrar apenas uma pétala no prato.

Proteger os filhos(as)

Em uma noite de Lua Nova, retire as pétalas de um girassol e embrulhe em um lenço branco em que esteja escrito o nome do(s) filho(s), ou filha(s), a quem você deseja dar proteção. Coloque esse pacotinho embaixo da cama dele ou dela e deixe lá por uma semana. Passado esse tempo, desfaça o pacote e jogue as pétalas de girassol no meio das roupas dele e o lenço no lixo.

O girassol é uma flor que atrai boas energias | Foto: Divulgação

Proteção na vida a dois

Pingue quatro gotas de perfume de sândalo em um pedaço de pano amarelo. Costure com linha azul, formando um saquinho, mas deixe um lado aberto. Dentro dele, coloque uma miniatura de sol, as pétalas de um girassol e um papel branco com o nome do seu amor e o seu escritos com caneta vermelha. Feche o saquinho e guarde embaixo do seu colchão pelo tempo que desejar. Nunca conte a ninguém sobre esse patuá e as simpatias com girassol.

Colocar fim às brigas

Em quatro litros de água fervente, coloque cinco gotas de essência de alecrim, pétalas de girassol e um punhado de sal grosso. Espere a mistura esfriar, acenda um incenso de mirra no banheiro, com cuidado para não se machucar, e, enquanto o incenso queima, despeje o preparado do seu pescoço para baixo. Imagine que esse banho é capaz de tirar de você qualquer tipo de influência negativa. Depois, recolha as cinzas do incenso e sopre ao vento. Jogue os restos do banho no lixo.

Energia e fé

O astrólogo afirma que para a simpatia dar certo a pessoa tem que ter fé | Foto: Leonardo Mota

Apesar das simpatias terem a função de atrair o que for desejado, Richard Borges orienta que a força não está no ato que foi realizado, mas sim na energia que a pessoa canaliza para poder realizar a simpatia.

“Não é a cor da camiseta, não é a simpatia que vai nos trazer felicidade. É a força do pensamento que você coloca em todas essas coisas. Às vezes é segurando uma pedra que você pode fazer os seus desejos e magnetizar aquele objeto e colocar uma energia para ele te ajudar a passar por algum momento difícil”, esclarece o tarólogo.