Corpo de Arlindo Jr. também será velado no Bumbódromo de Parintins

A família conseguiu autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para o traslado do corpo para Parintins | Foto: Leonardo Mota

Manaus - Foi confirmado, na manhã desta segunda-feira (30), que o corpo do cantor Arlindo Jr. será velado no município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus) amanhã (31). Após a o velório, que segue até às 18h30 de hoje no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, o corpo segue para a ilha tupinambarana, no interior do Amazonas, palco das disputas entres os bumbás Caprichoso e Garantido.

Trajeto em Parintins

A Prefeitura Municipal de Parintins e os bois-bumbás Caprichoso e Garantido pediram à família do cantor para que o corpo fosse velado em Parintins, para que os fãs, amigos e brincantes do boi-bumbá tenham a oportunidade de se despedir do cantor querido por todos.

A família de Arlindo Júnior conseguiu, nesta manhã, a liberação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para o traslado do corpo. Do aeroporto Júlio Belém, o cortejo segue para o curral Zeca Xibelão, o curral do boi Caprichoso, localizado na rua Gomes de Castro, bairro Centro, de onde seguirá para o Centro Cultural de Parintins, o Bumbódromo, lugar onde o artista encantou multidões ao defender os itens 1 e 2, apresentador e levantador de toadas do boi azul.

Às 12h desta terça-feira (31), o corpo retornará a Manaus e será enterrado às 14h no Cemitério São João Batista, localizado na avenida Álvaro Maia, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul. "Essa era a vontade do Arlindo. O desejo dele era ser enterrado em Manaus, mas também estar na terra da magia, em Parintins", informou a assessoria.

O cantor de "Pesadelo dos navegantes"

O eterno levantador de toada foi homenageado durante o Festival de Parintins, em 2019 | Foto: Reprodução

A canção "Pesadelo dos navegantes", interpretada por Arlindo Júnior desde o ano de 1997, marcou a primeira noite no Festival Folclórico de Parintins em julho de 2019. Enfrentando o tratamento contra o câncer, o cantor fez uma das maiores aparições da história do Festival para o boi Caprichoso. Fãs e amigos relembram o momento em suas homenagens nas redes sociais.

"O Caprichoso fez uma surpresa sensacional. Quando ele entrou na arena, me emocionei demais. Tanto pela história que ele tinha e sempre vai ter e também pela superação desse cara. Sempre fui fã, ouvia o contrário por causa dele e nunca neguei. Descanse em paz", disse um dos fãs emocionado no Twitter. Confira a homenagem: