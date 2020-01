Cantor Juliano Cezar morre aos 59 anos durante show no Paraná

Cantor sertanejo Juliano Cezar, de 59 anos, faleceu na madrugada desta segunda-feira (30). | Foto: Reprodução/ Facebook

Manaus - Juliano Cezar, cantor sertanejo famoso por sucessos como "Cowboy Vagabundo" e "Risca Faca", faleceu na noite desta segunda-feira (30). Aos 59 anos, o artista se apresentava na cidade de Uniflor, no interior do Paraná. Cezar era natural de Passos, Minas Gerais, e ficou conhecido no Brasil inteiro nos anos 1980 e 1990.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o músico demonstra sentir dores e cai no palco. De acordo com a assessoria, Juliano Cezar sofreu um infarto fulminante, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Em seu perfil no Instagram , assessores deixaram uma mensagem confirmando a morte aos fãs:

"A notícia mais triste que poderíamos comunicar. Com profundo pesar, a Explosion Music informa o falecimento do cantor Juliano Cezar. Juliano Cezar teve uma parada cardiorrespiratória enquanto se apresentava em um show em Uniflor, interior do Paraná. O velório será realizado na cidade natal do cantor - Passos/MG. Quanto aos horários de velório e sepultamento, serão repassados assim que obtidos"

O "Cowboy Vagabundo" começou a ser conhecido há cerca de 30 anos, com a música “Não Aprendi Dizer Adeus”, de Joel Marques, posteriormente conhecida nas vozes de Leandro e Leonardo. Chegou a ser indicado ao Grammy Latino e fez sucesso também com “Bem aos Olhos da Lua”. O velório e o sepultamento do cantor serão em Passos (MG), ainda com horário e local indefinidos.

Segundo artista na semana

A cantora de forró Andreia Ribeiro, ex-vocalista da banda "Toda Boa", faleceu no último domingo (29), após passar mal durante um show de pré-réveillon, que realizava em José de Freitas, município localizado a 48 quilômetros de Teresina (PI).