Estilista Maurício Duarte dará palestra gratuita em Manaus

Palestra é gratuita e acontece neste sábado (4). | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Os amantes de moda podem comemorar. O estilista amazonense Maurício Duarte dará uma palestra gratuita em Manaus, neste sábado, dia 4 de janeiro. O bate-papo acontecerá das 17h às 20h na Galeria do Largo, localizada no Largo de São Sebastião, Centro de Manaus. Os interessados em participar deverão comparecer na data e local marcados para realizar inscrição, que será feita na hora.

"Falarei sobre o meu processo criativo na @mauricioduartebrand e sobre as influências do projeto 'Telas que vestem o corpo com afeto'", disse o artista em suas redes sociais.

Estilista

Maurício Duarte é amazonense, mas mora atualmente em São Paulo, onde fez a maior parte de sua carreira. Sua marca pessoal de roupas existe há mais de dois anos e suas peças podem ser encontradas em lojas presentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Manaus. Na capital amazonense, as peças são vendidas no Casarão de Ideias, situado na R. Barroso, 279 - Centro.

Com cortes disfórmicos e únicos, o artista de forma energética, costura e pinta manualmente peças e acessórios, carregando-os com sua visão excêntrica e investigativa. Seu trabalho é fruto do choque entre as florestas, alusão às suas raízes indígenas, e o concreto de movimentadas metrópoles.



Em agosto deste, o estilista foi um dos participantes da 3ª edição do Trama Afetiva, evento que se consolida como uma plataforma de estudos práticos da economia afetiva e seus impactos socioculturais. Promovido pela Fundação Hermann Hering, o evento aconteceu em São Paulo entre os dias 20 a 23 de agosto.