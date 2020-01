Espaços culturais terão horários diferenciados em janeiro

Teatro Amazonas funcionará de terça a sábado - 9h às 15h. Aos domingos - 9h às 14h. | Foto: Pixabay

Manaus - Em janeiro, o Teatro Amazonas e os centros culturais administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa terão horários diferenciados para visitação turística. Os museus e as bibliotecas permanecerão com funcionamento regular. Confira as alterações:

Teatro Amazonas. | Foto: Lucas Silva

Teatro Amazonas – Avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro.

De terça a sábado - 9h às 15h.

Aos domingos - 9h às 14h.

Segundas - Fechado para manutenção.

Palácio Rio Negro. | Foto: Michael Dantas

Centro Cultural Palácio Rio Negro – Avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro.

De terça a sábado - 9h às 15h.

Aos domingos - 9h às 14h.

Segundas - Fechado para manutenção.

Centro Cultural Palácio da Justiça . | Foto: Michael Dantas

Centro Cultural Palácio da Justiça – Avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro.

De terça a sábado - 9h às 15h.

Aos domingos - 9h às 14h.

Segundas - Fechado para manutenção.

Centro Cultural Usina Chaminé. | Foto: Michael Dantas

Centro Cultural Usina Chaminé.

Fechado para visitação até 31 de janeiro.

Centro Cultural Povos da Amazônia. | Foto: Michael Dantas

Centro Cultural Povos da Amazônia.

Fechado para visitação até 31 de janeiro.

Pequenos teatros

O Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/nº, Centro) e o Cineteatro Guarany (Vila Ninita, anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro) ficam abertos apenas para atendimentos de pautas.

Já o Teatro Gebes Medeiros (Ideal Clube, avenida Eduardo Ribeiro, 937, Centro) ficará fechado para manutenção.

Bibliotecas

Todas as bibliotecas permanecem com horários normais de funcionamento para janeiro, de segunda a sexta, das 8h às 17h, com exceção da Biblioteca Mário Ypiranga Monteiro, que funciona no Centro Cultural Povos da Amazônia e ficará fechada até dia 31 de janeiro.

Galerias

A Galeria do Largo, localizada no Largo de São Sebastião, permanece com horário normal, de terça a domingo, das 14h às 20h. A Casa das Artes não terá atividades em janeiro.

Museus

Os museus também continuam com horários normais em janeiro, com exceção do Museu Homem do Norte, que funciona no Centro Cultural Povos da Amazônica e ficará fechado até o dia 31 de janeiro.

O Palacete Provincial (praça Heliodoro Balbi, Centro) – que abriga o Museu de Arqueologia, Museu da Imagem e do Som (Misam), Museu de Numismática do Amazonas, Museu Tiradentes e a Pinacoteca do Estado – funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, e aos sábados, das 9h às 14h.

O Museu Casa Eduardo Ribeiro (rua José Clemente, 322, Centro) funciona de terça a sábado, das 9h às 14h. E o Museu do Seringal Vila Paraíso (afluente do Igarapé do Tarumã Mirim) funciona de de terça a domingo, das 9h às 16h, sendo a última visita com início às 15h.