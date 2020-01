Mais de 10 mil pessoas participam de Réveillon na Zona Leste de Manaus

A festa deve acontecer até 4h da manhã | Foto: Suyanne Lima

Manaus – Mais de 10 mil pessoas participam da festa de Réveillon no Shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. A comemoração iniciou por volta das 20h desta terça-feira (31) e deve seguir até 4h de quarta (1º).

Segundo a Polícia Militar, a expectativa de público no decorrer da festa é de 15 mil. Já passaram pelo palco a banda Canto da Mata, que contagiou os presentes no local ao som das toadas dos bois-bumbás de Parintins e banda Pegada do Gueto.

Nesse momento, o cantor Berg Guerra está no palco e cantará até antes do início da queima de fogos, que começará a meia-noite e tem previsão de cinco a oito minutos.

O prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto já passou junto com a primeira-dama Elizabeth Valeiko e a comitiva pela festa e discursou aos manauaras sobre expectativas das festas promovidas pela prefeitura e para o novo ano que se aproxima.

Marcilene e família | Foto: Suyanne Lima

"Vamos fazer um grande Réveillon. Nosso coração está aquecido de alegria por terminar um ano vitorioso e começar um mais vitorioso ainda", disse o prefeito.

O comerciante Max Gama, de 38 anos, está trabalhando no evento e ainda assim a família veio acompanhá-lo para a grande festa de virada de ano. "Para 2020 desejo alegrias e prosperidade. A festa está linda", disse

Max e família | Foto: Suyanne Lima

Já Marcilene Oliveira, de 37 anos, foi acompanhada do esposo e dos filhos de 5, 8 e 11 anos diretamente do conjunto Braga Mendes, Zona Norte, para curtir a festa. "Estou muito feliz de poder curtir essa festa com a minha família. Quero um novo ano cheio de conquistas, de alegrias e saúde para minha família", declarou

Após a queima de fogos, às 00h30 o cantor amazonense Guto Lima embalará a entrada de 2020 ao som dos grandes sucessos como “Amor de Motel” e “Chifre Não é Asa” e logo em seguida as bandas Tomi Xote e Toinho Forró Show encerram a festa. Os intervalos ficam por conta da DJ Carol Amaral.