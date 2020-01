Queima de fogos comemora chegada de 2020, no Shopping Phelippe Daou

Os fogos duraram cinco minutos | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Pessoas de todas as partes da capital amazonense se reuniram no estacionamento Shopping Phelippe Daou, na Zona Leste, um dos pontos oficiais do Réveillon promovido pela Prefeitura de Manaus, para acompanhar a virada do ano. Mais de 10 mil pessoas festejaram a chegada de 2020 com cinco minutos de queima de fogos.

Uma das pessoas que participou da grande festa foi Thaísa Pinheiro, de 22 anos. Ela mora no conjunto Braga Mendes, Zona Norte, e foi acompanhada da família curtir a chegada de 2020.

"Estou muito feliz de poder estar com toda a minha família. A festa está incrível e estamos curtindo cada show. Parabéns ao prefeito Arthur Neto pela grande festa. Para 2020 só desejo saúde e conquistas", declarou.

Mais de 10 mil pessoas acompanham a festa | Foto: Suyanne Lima

A Família Marques, do Jorge Teixeira, também marcou presença no palco da festa, na Zona Leste de Manaus. Eles são moradores da rua René Descartes e também trouxeram os vizinhos para entrar em 2020 juntos.

"Que festa linda. 2020 promete muita coisa boa e vitórias para todos nós. Quero muita felicidade e dinheiro nesse novo ano. Alegria de viver ao lado dos meus filhos e netos. Estou muito feliz", disse Josimare da Silva, de 38 anos.

Pela segunda vez consecutiva os amigos Kássio Tavares, Andreza Silva, 22, Rosiane Souza e Ney Souza, passam a virada de ano no Shopping Phellipe Daou.

A festa vai até 4h | Foto: Suyanne Lima

"Não temos palavra para expressar nossa felicidade. A festa está linda. Só desejamos saúde e conquistas. Agradeço a Deus por tudo que conquistei em 2019. Seja bem-vindo 2020", declarou.

A festa continua até as 4h da manhã e depois das queimas de fogos quem comanda o palco é o cantor Guto Lima.