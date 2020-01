Vídeo: 'Eu amo o Educandos', diz Arthur durante festa de Réveillon

Acompanhado da primeira-dama Elizabeth Valeiko, o prefeito cumprimentou os presentes e contou histórias que viveu no bairro. | Foto: Waldick Junior

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Neto, participou da festa de Réveillon, nesta terça-feira (31), na Orla do Amarelinho, localizada na rua Inocêncio de Araújo, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. Acompanhado da primeira-dama Elizabeth Valeiko, o prefeito cumprimentou os presentes e contou histórias que viveu no bairro.

“A festa de Réveillon no Educandos é uma conquista que ninguém vai tirar. Mesmo no próximo governo. E ainda quando eu não for mais prefeito, quero vir aqui. Eu amo o Educandos”, discursou o prefeito para aproximadamente de cinco mil pessoas.

O prefeito Arthur Neto cantou a música 'Garçom', de Reginaldo Rossi | Autor: Waldick Junior

Durante o discurso de 30 minutos, Arthur aproveitou para lembrar o incêndio que atingiu o bairro, em dezembro de 2018, segundo maior da história do Amazonas. Cerca de 600 casas foram atingidas pelas chamas.

“Já ajudamos 200 famílias vítimas da tragédia ocorrida no Educandos, no ano passado. E ainda seguimos nessa ação”, salientou Arthur.

Na despedida, o prefeito desejou um Feliz Ano Novo aos presentes e aproveitou a oportunidade para cantar o clássico do brega “Garçom”, do cantor Reginaldo Rossi. A “banda Uns” e outros acompanhou.